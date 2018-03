Sean Bean reveló cuáles fueron las últimas palabras de Ned Stark

Han pasado más de siete años desde el estreno de la primera temporada de 'Juego de Tronos' y, a día de hoy, aún quedan misterios sin resolver. Si siempre te has preguntado cuáles fueron las últimas palabras de Ned Stark (Sean Bean) antes de morir, estás en el lugar correcto.

En su día, muchos fans "perdieron la cabeza" teorizando al respecto. Los espectadores especularon si Ned Stark revelaba el parentesco de Jon Snow (Kit Harington), o quizás susurraba los nombres de sus hijas, incluso llegaron a pensar que el personaje podría seguir con vida. Sin embargo, ha sido el propio Sean Bean el que ha resuelto este misterio durante la promoción de su nueva serie, 'The Oath'.

"Solo estaba diciendo una oración", revelaba el actor en una entrevista con The Huffington Post. "Es lo que parece, ¿no? (...) No podía ser muy específico porque no sé si la religión existía en esa época. Simplemente pensé: «¿Qué harías si esto sucediera de verdad?» Probablemente rezarías. Seguramente murmurarías algunas palabras y permanecerías quieto. Te lo guardarías para ti mismo".

Sobre los rumores y teorías sobre si su personaje sigue vivo, el actor confesó que HBO no ha vuelto a contactar con él. "He escuchado rumores, pero no de fuentes muy fiables. Creo que mi tiempo se acabó allí, y que creé un buen personaje. Sería extraño verle revivir".

Fuente: ECartelera