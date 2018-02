Se viene la última entrega de The Tunnel

A través de la pantalla de MAX (454 de Supercanal HD) se verá la tercera y última entrega de la aclamada serie anglo-francesa de crimen y suspenso.



The Tunnel: Vengeance será la temporada final de la serie que nació como una adaptación del reconocido drama The Bridge, aunque en su segunda y tercera temporada, el relato toma otra dirección. La misma se estrenará esta noche, desde las 23 por la pantalla de MAX.



Esta tercera temporada traerá un nuevo caso para la pareja de detectives interpretada por Stephen Dillane (Game of Thrones) y Clémence Poésy (Harry Potter), que se desarrollará a lo largo de seis episodios escritos por Emilia Di Girolamo (Law & Order UK).



The Tunnel: Vengeance se ubica en una Europa convulsionada por el Brexit y la crisis de los refugiados, en donde las amenazas del terrorismo y los grupos radicales son más aterradoras que nunca. En este contexto, cuando un bote de pesca ardiendo es localizado en el Canal de La Mancha, el británico Karl Roebuck (Dillane) y la francesa Elise Wasserman (Poésy), investigadores internacionales, se reúnen nuevamente para resolver este caso. Ambos se enfrentan a un dúo aterrador, cuyos horribles crímenes los llevan a tomar medidas cada vez más extremas para forzar una reacción de la policía. Al mismo tiempo, Karl lidia con el dolor de su familia fracturada y Elise enfrenta las consecuencias de un error de la justicia en su pasado.