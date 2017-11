Se viene la película de X-23

James Mangold fue el encargo de dirigir y escribir Logan, la película final del Wolverine que conocemos hace casi dos décadas. Ahora, está trabajando en un guión basado en Laura Kinney, mejor conocida como X–23, a quien conocimos en la película y que en los cómics se convirtió en la nueva Wolverine.

Si no has visto Logan es mejor que dejes de leer ahora mismo. En el final de la película vimos la muerte de la versión del personaje interpretada por Hugh Jackman desde el año 2000. El actor quería darle un final digno, y vaya que lo lograron. No obstante, aunque fue el final para Logan no quiere decir que sea el final para Wolverine, su sucesora podría ser X–23.