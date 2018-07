Se viene la "heredera" de Sons of Anarchy en FOX Premium

FOX Premium confirmó la adquisición de derechos para emisión exclusiva para América Latina de "Mayans M.C.", el esperado spin-off de la serie de motociclistas "Sons of Anarchy", una de las producciones más icónicas del canal FX en Estados Unidos durante siete temporadas. La nueva serie se podrá disfrutar en Argentina en exclusiva en FOX Premium y en la App de FOX durante el segundo semestre de 2018.





"Mayans M.C." es un nuevo capítulo en la saga "Sons of Anarchy", situado dos años y medio después de su final, en un mundo posterior al del recordado Jax Teller de Charlie Hunnam. Tal como se recordará de la serie madre, los Mayans son un club de motociclistas mexicano-estadounidense (y uno de los principales de la saga), envuelto en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la venta de armas y la prostitución, que fueron tanto rivales como aliados de la banda de los Hijos de la Anarquía.





La nueva serie se centra en el personaje de Ezekiel "EZ" Reyes (J.D. Pardo), un antiguo niño de oro que acaba de salir de la cárcel y que hará lo posible por formar parte de la banda protagonista con el objetivo de completar su venganza. Reyes es hijo de una familia latina, cuyo sueño americano fue sofocado por la violencia del cártel. Habiendo cumplido su condena, deberá forjar su nueva identidad como forajido en la frontera de California y México.





"Mayans M.C." cuenta con un nuevo reparto compuesto por el actor y modelo J.D. Pardo ("S.W.A.T"), Sarah Bolger ("The Tudors"), Clayton Cardenas ("Snowfall"), el nominado al Premio Emmy® Richard Cabral ("American Crime"), Carla Baratta ("Bleep"), Michael Irby ("Rosewood"), Raoul Max Trujillo ("Saints and Strangers"), Antonio Jaramillo ("Rosewood"), Danny Pino ("Law & Order") y el nominado al Premio de la Academia® Edward James Olmos ("Stand and Deliver").





"Mayans M.C." fue co-creada por el tres veces nominado al Premio Emmy® Kurt Sutter, creador de "Sons of Anarchy", junto a Elgin James, con la dirección de Norberto Barba ("Grimm"; "Law & Order") en los dos primeros episodios. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sutter y Barba, con James como co-productor ejecutivo. Los diez episodios de una hora son una producción de Fox 21 Television Studios y FX Productions y se podrá ver en América Latina en exclusiva en FOX Premium y en la App de FOX.





El legado de la anarquía

"Sons of Anarchy" fue una serie dramática de siete temporadas llena de adrenalina sobre la seducción del dinero, del poder y de la sangre. Exploraba el deseo de un reconocido club de motociclistas (MC, por sus siglas en inglés) por proteger sus medios de vida al tiempo de garantizar que el pueblo ficticio de Charming, al norte de California, se mantuviera igual de encantador. El MC debió enfrentar las amenazas de los traficantes de drogas, las corporaciones y oficiales de la ley demasiado entusiasmados con su poder.





La serie fue creada por Sutter y contó con los papeles protagónicos del inglés Charlie Hunnam, Mark Boone Junior y Katey Sagal, por cuya actuación fue galardonada con el Golden Globe® como mejor actriz de serie de TV – Drama en 2011. A lo largo de sus temporadas, "Sons of Anarchy" fue nominada a los principales premios de la industria, incluyendo premios Emmy®, SAG Awards®, Critics Choice Awards®, People's Choice Awards®, entre otros.





"Mayans M.C." llegará a América Latina antes de fin de año en exclusiva para suscriptores de FOX Premium en toda la región. Pronto se conocerá la fecha de estreno.





La nueva producción se suma a exitosas series disponibles en la App de FOX en América Latina como "Britannia", "The Walking Dead", "Homeland", "American Horror Story", "Outlander", "Feud: Bette & Joan", "Legion", "Power" y próximamente "Pose"; filmes de renombre como "Alien Covenant", "Baywatch", "Una Mujer Fantástica", "War of the Planet of the Apes", "xXx: Reactivado", "Un Don Excepcional", "Logan", "La La Land" o "Hidden Figures", y a eventos deportivos, en vivo y en exclusiva como Fórmula 1®, UFC®, WWE y Premiere Boxing Champions.





Fuente: Prensa FOX Premium