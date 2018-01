¿Se viene la cuarta de Bridget Jones?

Si eres de los millones de espectadores que se emocionaron con las aventuras y desventuras del desastroso personaje de Renee Zellweger, estás de suerte, porque la propia actriz aseguró que quiere repetir su papel por cuarta vez.





En unas recientes declaraciones a Daily Records, Zellweger declaró que le encanta 'Bridget Jones' y que realmente está deseando que una cuarta secuela salga adelante.





"Realmente espero que haya otra película. Sí, la amo. Es muy divertida", dijo sobre el ya icónico personaje.





Curiosamente, sus declaraciones llegan poco tiempo después de que Hugh Grant asegurase que pese a habérselo ofrecido, decidió rechazar 'Bridget Jones Baby' porque "no podía hacer que su personaje encajase en la historia".





En recientes palabras a Deadline, Grant dijo que "discutieron durante un año (a los responsables de 'Bridget Jones Baby'). Fuimos y volvimos, pero al final simplemente dije 'lo siento, no logro ver como encaja'".





Por su parte, la autora de las novelas originales, Helen Fielding, ha asegurado que sólo retomará la historia de Bridget si tiene algo realmente interesante que contar, no por el mero hecho de escribirla.





"Creo que debería ser completamente íntegro", dijo la escritora. "Así que no escribiría otro libro simplemente por hacerlo. Los libros pueden ser más rápidos de escribir que las películas. Tengo que esperar para tener realmente una historia que contar y algo que decir. Si no, el público no creerá en ella".





Así que puede que en algún momento volvamos a ver a la buena de Bridget Jones viviendo nuevas desventuras, pero por el momento habrá que esperar un buen rato.





Fuente: Fotogramas.es