Se viene el universo cinematográfico de Matrix

Algo que se ha puesto muy de moda en Hollywood es hacer remakes de películas o series que funcionaron muy bien en su día. Sin embargo, no todo son remakes, ya que en ocasiones lo que se pretende es relanzar una película o saga, como ocurre con 'Matrix', la película de ciencia ficción dirigida por las hermanas Lilly Wachowski y Lana Wachowski y que se ha convertido en una de las películas must see de la historia del cine. Y ahora, el guionista Zak Penn ha compartido algunos de sus planes para la próxima película de 'Matrix'.

El guionista ha realizado numerosos libretos en estos últimos años, siendo el de 'Ready Player One' uno de los más recientes. Sin embargo, ninguno se puede llegar a comparar con traer de vuelta una de las franquicias mejor valoradas, 'Matrix', ya que este nuevo proyecto no sería un reboot, sino una nueva película de esta saga.

En una entrevista realizada por ScreenRant, Penn decía lo siguiente: "Ahora mismo estoy trabajando en 'Matrix'. La cual está... en una fase. Esta es una franquicia que me muero de ganas de traer de vuelta, y no puedo dar muchos más detalles, pero he estado persiguiendo a Warner Bros. durante años para intentar que la traigan de vuelta, así que esta es una de las cosas en las que estoy trabajando, aunque también he estado trabajando en otras cosas".

Y es que Penn ya aclaró en su día que la película no sería ni un remake/reboot ni una continuación de la saga, sino un relanzamiento de lo que ya conocemos. "No hagas un reboot, no puedes hacerlo mejor. ¿Quiero ver más historias ambientadas en el universo de Matrix? Sí. Porque es una idea brillante que puede generar historias estupendas. Mira lo que están haciendo con las películas de X-Men. Entre 'Logan', 'Legión' y 'Deadpool', ¿alguien quiere que paren? Porque yo no".Fuente: ECartelera