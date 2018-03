Se confirmó que harán la secuela de "Black Panther"

En una entrevista con Entertainment Weekly, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confesó al ser interrogado sobre una posible secuela de "Black Panther": "No hay nada específico que contar, más que decir que absolutamente la vamos a hacer" y, agregó: "Tenemos ideas y una dirección bastante sólida sobre dónde queremos dirigirnos con la segunda".



También le preguntaron acerca de expandir el universo de Black Panther con películas de otros personajes. A lo que respondió: "Creo que hay mucho potencial. Es un equilibrio entre dejar a la gente queriendo más y luego darles demasiado. Creo que Shuri es asombrosa, y verás mucho más de ella en nuestro universo. Vería tres películas de acción solo de Okoye. No digo que lo estemos haciendo, pero estoy diciendo que estamos intrigados por ellas. Francamente terminar las películas que ya están en marcha es todo en lo que estamos pensando en este momento".



"Black Panther" ha resultado ser un verdadero éxito tanto en la crítica como en las taquillas. Por eso no dudamos que vendrán más películas centradas en este fabuloso personaje. Por el momento esperamos ansiosos "Avengers: Infinity War" que se estrenará el próximo 27 de abril y que promete mostrar mucha más acción con T'Challa, Shuri y Okoye y tener épicas escenas en Wakanda.



Fuente: TNTLA