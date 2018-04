"Scandal" y "How to get away with murder" se cruzan

Las series "Escándalo" y "Lecciones del crimen", ambas creadas por la guionista y productora Shonda Rhimes, entrecruzarán sus historias el próximo lunes con el estreno de sus respectivos capítulos en la pantalla de Canal Sony, a las 23 y a las 24.





Aprovechando que ambas ficciones son de la misma casa productora y se emiten en continuado a través de la misma señal -por el canal ABC en Estados Unidos- sus creadores imaginaron una subtrama en ambas historias que permitirá poner en marcha un "crossover", es decir la conexión de dos series en un mismo universo narrativo.





En este caso, la protagonista de "Lecciones..." ("How to get away with murder" en su versión original) viajará a Washington D.C. a reunirse con la estrella de "Escándalo".





La prestigiosa profesora de derecho Annalise Keating, interpretada por la ganadora del Oscar Viola Davis, llegará a la Casa Blanca para pedirle a Olivia Pope (Kerry Washington) ayuda con una reforma judicial que está impulsando.





El encuentro entre las dos carismáticas y brillantes mujeres comenzará a las 23 en el estreno del episodio 12 de la séptima temporada de "Escándalo" y seguirá a la medianoche, en el episodio 13 de la cuarta temporada de "Lecciones del crimen".