Santiago del Moro ante la despenalización del aborto

Da pocas entrevistas. No suele visitar muchos programas. Tiene un estilo único e indiscutido. Anoche aceptó caminar por "La Cornisa" junto a Luis Majul. Hablamos de Santiago del Moro, uno de los conductores más relevantes de la pantalla chica.

Al frente de "Intratables", cada noche, Del Moro calienta el prime time de América y mantiene viva la llama de un ciclo que abre el debate a todas las voces y actores de la política argentina.

Es por eso que su postura ante la despenalización del aborto es importante por lo que él provoca en la sociedad, tanto desde la tevé como en su programa radial en La 100 donde abruma a sus rivales con la audiencia que logra.

Consultado por Majul, Santiago fue tajante a la hora de hablar de despenalización del aborto: "A la sociedad es un debate que le cuesta. Cada vez que se trata en los medios televisivos abiertos, muchas veces la gente cambia porque le molesta. Yo festejo y celebro que se esté hablando en este momento de esos temas en todo tipos de programas. Me parece un debate de una sociedad adulta".





Y resaltó que no se trata de lo que uno piensa o quiere. Ni si se está a favor o en contra de la vida. "Hay que respetar lo que cada uno piensa. Acá no es si estás a favor. Lo que yo creo qué. No. Acá hablamos de despenalizar. Es una de las caretas de la sociedad. Se va a seguir haciendo lo mismo de manera tapada, oculta", enfatizó.

Por otro lado, resaltó la ausencia del estado en los jóvenes para instruirlos en materia de sexualidad: "¿Ahora vos viste alguna campaña de prevención con el uso de preservatidos? Cuando yo era un pendejo y trabajaba en Much Music me denunciaron por eso porque llevaba una sexóloga y nos explicaba todos los pendejos de cómo ponernos un forro. Desde que yo soy pibe, nunca más hubo una campaña".





