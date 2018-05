Sanata un show de humor

Las nuevas generaciones, quizás los nacidos en este milenio, son jóvenes que viven gran parte de su vida pendiente del celular.

Junto con el WhatsApp, el Twitter, el Facebook o el Instagram también se consume, claro está, el contenido del mismo.

Es por eso que muchos artistas hacen sus primeras armas a través de las redes sociales y han nacido términos como youtuber, instragramer o influencer. Quizás para muchos es una forma de hacer humor y tal es el caso de Mike Chouhy y Darío Orsi.

Ellos, como tantos otros, utilizan sus redes sociales para hacer reír y divertir a sus seguidores. Un millón y medio de fans suman ambos en sus redes sociales; si habláramos de rating, superarían los 15 puntos.

Juntos se presentarán esta noche en Mendoza con el espectáculo Sanata. Según aseguraron los dos en su charla con Escenario, este será el show despedida porque montarán una nueva idea.

Chouhy y Orsi se han presentado juntos durante años y este verano hicieron temporada en la Costa Atlántica con Sanata.

Hoy, a las 21.30, el dúo de humor presentará su show de stand up en el que también recorrerán aquellos personajes que hacen en las redes sociales.

La cita es en el teatro Selectro (9 de Julio y Capitán Fragata Moyano) y el valor de las entradas es de $350 y $400 según la ubicación.

–Soy actor, comediante y siempre quise dedicarme a actuar. El humor es el género que más me gusta y que me sirvió para hacer esto. Ahora lo hago más profesional, trabajando con una productora, pero siempre quise actuar y quizás al no abrirse algunas puertas decidí empezar a hacerlo por mi cuenta. El deseo de actuar estuvo siempre y autogestionarme fue la manera que encontré para hacerlo.

Darío y su novia, también actriz, Sol Gaschetto, simulan cómo el paso del tiempo puede repercutir en la relación. Por supuesto que todo desde el humor puede verse en distintos casos. Por ejemplo ante la situación de un beso se puede ver cómo en los primeros días de noviazgo la situación es tensa porque ambos tienen miedo a lo nuevo. Luego, con el paso de los primero tres meses, son besos fogosos y apasionados. Al año ya el cariño ha sobrepasado la pasión y se empiezan a ver los primeros momentos tensos que se ven a los tres años, cuando ya el beso es casi por compromiso. Finalmente, a los cinco años, ya no hay ningún beso porque no se soportan.

Chouhy ha tomado mucha repercusión por varios personajes pero son dos los que se destacan.

Juan Cassete, un jugador de fútbol que no puede salirse del libreto y declara en todo tipo de circunstancias, desde un asado, un examen o muchas situaciones cotidianas, como deportista.





El otro personaje es el #ChetoConSube. Este ser es alguien de la alta sociedad que tiene que afrontar situaciones cotidianas pero no para alguien de su nivel. Claro, tomar el colectivo o comer un sánguche comprado en la calle pasa a ser una experiencia inolvidable que lo deja realmente "recurtido".





–Es la gira despedida...

–Sí, por eso queremos ir a cada ciudad en donde ya hemos estado y Mendoza es una de ellas, en donde la gente nos trata increíblemente bien.

Embed



–¿Cómo te sentís más cómodo haciendo humor, solo o acompañado?

–Hacer humor en dúo o solo es igual de complicado. Lo importante es exponerse uno sin escudos y la idea es estar entregado al servicio del humor.





–¿Qué hacés a la hora de crear un video para Instagram?

–En Instagram se trata de generar contenido y la búsqueda es complicada. Pasa mucho que no tengamos ideas pero hay veces que aparecen muchas ideas juntas. Hay que ponerse a pensar y pensar hasta que surge algo.

Embed



–¿Cómo apareció el #ChetoConSube?

–Yo nací en San Isidro y era un cheto tradicional (risas). Hay que irse dando cuenta de que sos cheto porque cuando sos chico no te das cuenta y después cuando salís al mundo te encontrás con que sí lo sos. Entonces empezás a vivir la vida y a hacer todo lo que hace el #ChetoConSube. Salís de tu realidad y sucede eso que para muchos es cotidiano pero para vos quizás no.





–¿Y Juan Cassette?

–Eso nació porque varios jugadores me siguen, entre ellos Jonathan Calleri –ex jugador de Boca, que me sigue desde hace mucho e incluso nos ha ido a ver al teatro. En el invierno pasado, él estaba en receso y vino a comer un asado con otros amigos entonces le dije cómo me respondería como futbolista y quedó ahí nada más pero en mi inconsciente quedó dando vueltas. Él me regaló la remera y la usé para el primer video que después fue creciendo y lo sigo haciendo.

Embed



–¿Se te acaban las ideas para esos personajes?

–Es complicado. Muchas veces aparece la idea y me la anoto para hacerla pero aveces me tengo que sentar con una hoja en blanco a pensar y ver qué se me ocurre. Es mi trabajo generar contenidos.





–¿Cómo es Darío como compañero?

–Darío es muy ansioso, va a 220 siempre y eso está buenísimo porque nos complementamos mucho. Yo soy más pausado entonces él me empuja mucho y yo me activo para tratar de estar al ritmo de él.