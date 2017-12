Salma Hayek y una dura denuncia por abuso sexual

La actriz mexicana Salma Hayek denunció que el productor Harvey Weinstein también la acosó en múltiples ocasiones, la amenazó de muerte y la presionó para grabar escenas de sexo.



La denuncia de Hayek llega dos meses después de que saliesen a la luz las primeras acusaciones contra el afamado productor de Hollywood y fundador de Miramax y The Weinstein Company.



En una columna en The New York Times, la actriz mexicana dijo que había tenido que decir "no" a Weinstein cuando le proponía ducharse juntos y se ofrecía a darle un masaje o practicarle sexo oral, informó la agencia de noticias española EFE.



Hayek confiesa que en un primer momento pensó que su testimonio no era necesario, puesto que ya había suficientes mujeres que habían alzado su voz y no creía que su testimonio fuese a cambiar nada, pero finalmente se dio cuenta de que contar su historia sería el único modo de "resolver" ese "capítulo" de su vida.



Hayek trabajó con Weinstein en la película "Frida", Julie Taymoren, 2002.



El productor de numerosas películas ganadores de Oscar recibió cientos de denuncias de acoso y abuso sexual.



Producto de ello, no solo fue despedido de The Weinstein Company, sino que también la Academia de Hollywood lo echó como miembro.



Además, se abrieron varias investigaciones judiciales a raíz de los supuestos delitos sexuales cometidos.