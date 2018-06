Sale a la venta un disco inédito de John Coltrane grabado en 1963

Un disco inédito del saxofonista de jazz John Coltrane, que su familia mantuvo oculto durante 55 años, saldrá a la venta a fin de mes bajo el título "Both Directions at Once: The Lost Album".





El sello Universal anunció que el lanzamiento constará de dos CDs con composiciones inéditas y versiones desconocidas de clásicos del género, informan hoy diarios españoles.





Entre ellas se encuentran los temas Nature Boy, Slow Blues, One Up, One Down e Impressions, en una versión en trío, con saxo, batería y contrabajo.







Se trata de un registro de 1963 en los estudios de Rudy Van Gelder, en Englewood, Nueva Jersey, conocido popularmente como el "Abbey Road del Jazz", junto a la célebre banda integrada por el pianista McCoy Tyner, el contrabajista Jimmy Garrisson y el baterista Elvin Jones.





La grabación no sólo supone el afianzamiento de la banda que un año más tarde grabaría el legendario disco "A love supreme", obra cumbre de Coltrane, sino que además constituye una bisagra en la vida del genial saxofonista.





Ocurre que para esa etapa, el músico ya había dejado atrás su etapa bebop y hardbop y había virado su sonido hacia el espiritualismo tan reconocido en su obra, con elementos del free jazz.