Ryan Murphy firmó en exclusiva para Netflix

Luego del resonante fichaje de Shonda Rhimes, Netflix acaba de atar a otro prolífico productor y guionista para crear contenido original para la plataforma con exclusividad: Ryan Murphy, conocido creador de una larga lista de conocidas y aclamadas series como American Horror Story, American Cimen Story y FEUD.





Según publica TVLine, la prestigiosa plataforma de 'streaming' ha llegado a un acuerdo millonario con Murphy que tendrá una duración de cinco años y que está valorado en 300 millones de dólares. El contrato será efectivo en el mes de julio y, a partir de ese momento, el creador desarrollará nuevas series y películas exclusivamente para Netflix. No obstante, el acuerdo no afectará a las ficciones de Ryan Murphy, que hasta ahora tenía un contrato con 20th Century Fox para crear contenido para Fox y FX, que se emiten actualmente -9-1-1 y las ya mencionadas American Horror Story, American Crime Story y FEUD-. "Es un honor y me siento agradecido por continuar mi colaboración con mis amigos y colegas de Fox en nuestras series existentes", asegura Murphy.





Por su parte, desde Netflix se sienten encantados con el espectacular fichaje: "Las series de Ryan Murphy han influenciado el espíritu cultural mundial, reinventado géneros, y cambiado el curso de la historia de la televisión. [...] Su célebre trabajo y sus contribuciones a nuestra industria hablan por sí mismas y estamos deseando apoyar a Ryan en traer sus extensas y diversas historias al mundo", asegura el jefe de contenidos de Netflix Ted Sarandos.





Fuente: Sensacine