Rolando Hanglin: "Hay cosas que las mujeres no pueden hacer"

En diálogo con el diario La Nación, el periodista y escritor Rolando Hanglin realizó polémicas declaraciones sobre la lucha de las mujeres por la igualdad.





Días atrás, el periodista estuvo invitado a Intratables, donde aseguró que "el progreso enorme que hemos alcanzado se debe a una montaña de cadáveres de varones, sólo varones, que han ido a las guerras. Las mujeres, generalmente, se quedan a cuidar a los hijos, porque no somos iguales, somos bien diferentes".





Y reiteró: "Todo el progreso que tenemos se debe a la muerte y sacrificio de incontables varones. Las mujeres quedan viudas, con los chicos, y a veces les manda un nuevo compañero. Igualdad de derechos, pero no igualdad de sexos. No somos iguales, no seamos hipócritas", sentenció.





Consultado sobre sus dichos, dijo: "Es una cosa muy simple. Vos no sos igual al camarógrafo, sos una mujer. No son iguales las mujeres. Hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer", manifestó el periodista en Conversaciones con Mariana Arias.





"Y los hombres tampoco", agregó.





Al cuestionarle si no le parece que lo que dice atrasa un poco, insistió: "No, ¿que va a cambiar? Eso no puede cambiar". Además, sostuvo que hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: "Tienen un cupo, es obligatorio ponerlas a ustedes".





Sobre el acoso o abuso sexual y de poder, opinó: "Soy machista. Pero un hombre que se aprovecha que una mujer, no es un macho, es un degenerado. No tiene nada que ver con el machismo".





"Un macho, un hombre, varón siente la necesidad y el instinto de proteger a su hembra, su mujer y a sus hijos. Nosotros nacimos trabajamos, somos burros de carga. A eso nos hemos dedicado desde que empezó el ser humano".





Arias insistió y le remarcó que "en algunos aspectos hemos evolucionado. Muchas mujeres salen a trabajar y están solas y tienen que sostener, o no, están en pareja y también". "Antes la gente era más culta, más estudiosa, hombres y mujeres", respondió Hanglin.





"Me gusta ver a la mujer, que estén, le agregan otra cosa a los trabajos. Le ponen otra esencia, otra parte del ser humano. Hay grandes escritoras, buenas periodistas y diagramadoras y fotógrafas. Ahora hay más, la vida va cambiando", concluyó sobre el tema.