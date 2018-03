Roger Waters homenajeado por su aporte sobre Malvinas

El músico inglés ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, junto con el ex combatiente Julio Aro, la periodista Gaby Cociffi y el coronel británico Geoffrey Cardozo, fueron distinguidos en la Embajada argentina en Londres con la Rosa de la Paz por su trabajo para lograr identificar 90 tumbas de los 121 soldados enterrados en el cementerio de Darwin.



En el emotivo homenaje, denominado Rosas por la Paz, se entregaron unas rosas de metal realizadas por el artista argentino Juan Carlos Pallarols.



Participaron en la ceremonia familiares de los soldados, ex combatientes de Malvinas, representantes de la misión humanitaria del Reino Unido y de la Cruz Roja Internacional, además de Pallarols y otras autoridades y periodistas británicos y argentinos.



Las rosas fueron elaboradas en bronce a partir de la fundición y posterior forjado de vainas servidas y material bélico proveniente del conflicto entre argentinos y británicos, según contó el artista a Télam.

Durante la ceremonia, Morris Tidball Binz, coordinador del Equipo de Antropología Forense Argentino (EAAF) anunció también que ayer se logró identificar el cuerpo del soldado número 90.



"Me siento muy honrado por este premio y debo decir que son dos recompensas que uno recibe: una es la del sentimiento por el trabajo humanitario realizado y la otra es el hecho de estar hoy aquí", aseguró el músico inglés en conferencia de prensa.



Para Waters, todos han estado trabajando como un equipo, "Geoffrey (Cardozo) como soldado y yo como músico. Nuestros corazones han latido juntos por esta causa y esto nos ha permitido sentir la compasión humana y expresarnos a nosotros mismos como personas. Eso es lo mejor que pudo haberme pasado y me siento afortunado por ello".



En la ceremonia, luego de haber recibido el premio, el músico, que llevó a un amigo para que le hiciera de traductor, leyó una carta que escribió a la Asamblea Legislativa de las Malvinas, hace cuatro o cinco años, en la que le explicaba cómo se le acercó una periodista argentina (Gabriela Cociffi) para hablarle del caso de los soldados no identificados y sus familias que estaban preocupados por su doble pérdida.

"No sólo perdieron a sus seres queridos, sino que no sabían dónde dejar una flor", sostuvo Waters.

En ese sentido, mencionó el caso de su abuelo muerto en la Primera Guerra Mundial, enterrado en Francia, y de su padre, fallecido en la segunda.



"Y le expliqué el dolor que había sentido al no saber dónde estaban enterrados mis parientes, y luego el consuelo de saberlo", prosiguió.



Contó que en uno de sus viajes, se reunió con la ex presidenta Cristina Kirchner para pedir por la causa, y con las madres de los soldados caídos en Malvinas.



El músico hizo también algunas consideraciones sobre el valor de la vida, respecto a personalizar, ponerles nombre y apellido a las víctimas de las guerras y de ayudar a los que quedan vivos a superar los traumas.



Por su parte, Cardozo, ex capitán británico durante la guerra de las Malvinas, quien se ocupó de enterrar los cuerpos de los soldados argentinos y fue el responsable de que esta misión fuera posible, confirmó que el 26 de marzo viajará desde Buenos Aires a Malvinas con los familiares.



Cardozo entregó en 2008 a tres ex combatientes, entre ellos Julio Aro, un informe con los datos que recabó, dando lugar a la creación de la Fundación No me Olvides, conformada por madres de caídos en Malvinas, veteranos de guerra y civiles que adhieren a la causa "Malvinas".



"Tenemos el deber, no tanto los viejos, sino los jóvenes, de abrir nuestros corazones al futuro y probar de ver el otro lado de la historia", expresó, muy emocionado, al recibir la distinción, y agradeció estar todos reunidos en la sede de la Embajada argentina, a cargo del embajador Carlos Sersale.



"Hoy tenemos una rosa bellísima, y en 2008 sólo teníamos un informe y nada más", afirmó.



Aro, por su parte, reconoció que el trabajo de Cardozo en 1982 permitió lograr el objetivo de llevar la paz a estas familias que estaban esperando desde hace casi 36 años y que, gracias a él, hay 90 compañeros identificados y que van por más.



"Esto es un hecho humanitario increíble el haber logrado este objetivo de devolver la paz a esas familias que, a 36 años, seguían esperando", afirmó Aro.



Según el ex soldado, esta misión hubiera sido imposible de lograr sin la colaboración de Cardozo, y contó que él dijo que trató a todos sus compañeros de armas como a sus propios hijos.



Reconoció también el trabajo y la fuerza de la periodista Gaby Cociffi, quien trabajó a fondo con la Fundación No me olvides, y que convenció a Roger Waters, en 2012, para que intermediara entre los gobiernos para encargar la misión humanitaria.



Cociffi agradeció a las madres, padres esposas e hijos de hijos de los caídos en Malvinas y aseguró que cuando empezaron en 2008 con este proyecto, abrieron sus corazones y sus casas.



"Eramos dos civiles golpeando puertas y preguntándoles si querían saber donde estaban sus hijos", señaló la periodista.



"Julio (Aro) sintió que cada uno de los caídos eran sus hermanos; Roger, que contestó un mail de una persona desconocida de la Argentina, sólo porque sintió propio el dolor de esas madres. Creo que a veces las causas se hacen posibles cuando todos nos podemos poner un rato en el lugar del otro", expresó Cociffi.



Mientras que Dalal Abd de Massad, madre del soldado Marcelo Daniel Massad, el segundo soldado identificado, contó en diálogo con Télam que su hijo cumplía con el servicio militar cuando el 2 de abril se declaró la guerra, y el día cinco, cuando fue a retirar su documento, le pidieron que se quede en el regimiento.



"Para mi la guerra ya está. Ninguna guerra es necesaria, pero esta guerra sucedió y tenemos que seguir luchando por esta causa, por los que dieron la vida por la Patria".



Por su parte, María Fernanda Araujo, representante de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, dijo que estaban muy emocionados sobre todo porque hoy se enteraron de que se reconoció a otro de los soldados.



"Esperamos que esto sea un puente de reconstrucción de amor, porque esos nos enseñaron nuestras mamás, que todo el dolor se puede transformar en amor y si hubo broncas, porque las hubo, la pudieron transformar en una obra, que es esto que está sucediendo", expresó.