El telonero de Rod será Iván Noble "fanático" del británico desde los 11 años.





Así lo informó a través de Twitter.





Embed Fan desde los 11 años del Gran Rod, el tio q todos quisiéramos tener. El viernes, seré su telonero en GEBA. Un placer y un honor. pic.twitter.com/tNHnfxdeeb — Ivan Noble (@ivannoble) 9 de febrero de 2018



El escocés Rod. Stewart se presentará el próximo viernes 18 en el club GEBA (Buenos Aires). Se descuenta que entre sus éxitos para esa noche estarán Sailing, Do you thing I'm sexy o I'm lost in you.