Robert De Niro podría estar en la historia de The Joker

robert de niro.jpg Robert De Niro.

Al margen del Universo Expandido de DC, Warner Bros. está llevando adelante una película sobre los orígenes de The Joker dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. El largometraje está en plena pre-producción buscando al resto del elenco y parece que quiere tener a Robert de Niro dentro del mismo.Al parecer, la idea sería que De Niro interprete a un personaje llamado Murray Franklin. Por ahora, no se conocen detalles sobre él, tan solo se lo ha descrito como hombre, caucásico y con una edad comprendida entre los 65 y 75 años. No se sabe aún si el prestigioso actor está interesado en la película pero, teniendo en cuenta que Martin Scorsese ejerce como productor y que el actor es colaborador habitual del director, su participación podría ser posible.Además de Murray Franklin, la productora está en este momento buscando fichar a siete actores más para diferentes personajes. El rodaje comenzará en New York en septiembre, pero poco se sabe del proyecto. Algunos rumores indican que la película será una adaptación del cómic "La broma asesina", mientras otros apuntan a que se crearía una historia totalmente nueva, sin relación con las publicaciones existentes.