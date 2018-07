Robert Downey Jr. improvisó una de las frases más míticas de Marvel

Se acaban de cumplir diez años desde el estreno de la película 'Iron Man', una obra que se diferenció del resto de películas de superhéroes que habíamos visto hasta ese momento y que supuso la primera piedra de la Fase 1 para construir el enorme Universo Cinematográfico Marvel que tenemos hoy en día. La película de Jon Favreau no destacaba por su grandísima calidad, pero si por poseer un héroe y un tono de la historia totalmente novedoso, y sentó las bases de lo que serían las películas marvelianas de la mano de Disney a partir de ese momento.

Coincidiendo con el aniversario, Kevin Feige, el gran artífice de este universo cinematográfico, ha concedido una entrevista al medio Deadline dónde ha confesado un dato revelador para nuestra sorpresa: una de las frases clave de la película fue totalmente improvisada por Robert Downey Jr. Para llegar a ese momento tenemos que recordar el final de la película. Tras la pelea entre Iron Monger y Iron Man produciendo daños en el edificio de Industrias Stark, el coronel James Rhodes decide organizar una rueda de prensa para que Tony Stark dé explicaciones y desvíe las informaciones que le relacionan con el superhéroe de hierro, y crea una coartada ayudados por SHIELD. En ese momento, cansado de dar explicaciones, Tony decide ignorar las tarjetas que su amigo le ha preparado para justificarse y simplemente dice: "Soy Iron Man".

Según confiesa Feige, esa escena final no estaba incluida en el guion y fue cosa del actor protagonista. La idea encantó a Jon Favreau y decidieron repetir la escena con ese final alternativo, pensando que se quedaría en la fase de edición, aunque finalmente no fue así y prefirieron elegir este final. "El éxito de la película nos inspiró a confiar por completo en nosotros mismos para encontrar un equilibrio entre mantenernos fieles al espíritu de los cómics y realizar nuestros propios cambios y evoluciones de las historias. Esto es una línea muy fina. Una cosa es cambiar algo sin ninguna razón, pero si cambias algo porque quieres potenciar el espíritu del personaje, ese es algo que haremos", contó el CEO de Marvel Studios. "El final era algo que no había pasado en los cómics, pero creímos que era algo muy acorde con el personaje comiquero y lo que podría haber hecho".

Fuente: ECartelera