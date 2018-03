Robert Downey Jr. habla de su futuro como Iron Man

El 26 de abril será la fecha en la que los superhéroes de Marvel se reunirán para enfrentarse a Thanos en Vengadores: Infinity War. Esta batalla supone la culminación de estos 10 años que empezaron con Iron Man, por eso todo apunta a que Tony Stark será de nuevo una pieza clave. Y también por eso, algunos fans consideran que morirá a lo largo del enfrentamiento. ¿Será cierto? Robert Downey Jr. habla de su futuro en el UCM.





"Podría proyectar todo tipo de ideas. Pero estoy esperando cualquier tipo de resolución que tengan para mí", dijo. Parece que el intérprete prefiere no desvelar nada, pues no aclara su destino en la entrevista para Empire Magazine que recoge CBM, en la que asegura que su mujer Susan Downey le ha recordado que es mejor no preocuparse por ello, pues no lo sabrá hasta que llegue el momento.





Además, también aprovechó para hablar de cómo será la relación de Tony Stark con su compañero Capitán América tras lo sucedido en Civil War, algo de lo cual Chris Evans ya había dado algunas pistas, adelantando que los dos, de alguna manera, lo habían superado. Sin embargo, Robert Downey Jr. matiza este punto.





"Para mí, la gran pregunta es si podría tener la conciencia tranquila tomando el teléfono que le dejó Capitán América al final de Civil War. Pienso de nuevo en Obidiah y la decepción", analizó Downey Jr.





Así, parece que Tony Stark todavía no ha olvidado lo que considera una traición similar a la que vivía en Iron Man por parte de Obadiah Stane (Jeff Bridges). En cuanto al tiempo que compartirán en pantalla ambos personajes, aseguró que no lo sabe con seguridad.





Avengers





"Todo lo que sé es que hay algo cuando estás en cámara con Evans. Odio decirlo, pero no sé qué voy a hacer cuando no sea el Capi nunca más. Lo miro y creo que es la psicología más sincera y moral que he visto, entonces gritan '¡Corten!'", lanzó el actor que encarna a Tony Stark.





¿Está insinuando que a Chris Evans le queda poco en la piel del primer Vengador?