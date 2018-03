Robert Downey Jr. confirmó que "Sherlock Holmes 3" podría hacerse

El proyecto para realizar "Sherlock Holmes 3" comenzó a gestarse en 2011 pero fue pospuesto varias veces. Sin embargo, en una reciente entrevista, Robert Downey Jr. confirmó que la tercera película del extraño detective creado por Arthur Conan Doyle continúa.



"Sherlock Holmes" llegó a las pantallas de la mano de Guy Ritchie en 2009, protagonizada por Downey Jr. y con Jude Law en el papel de Watson. Tras el éxito de este primer film, en 2011 se estrenó la segunda parte, "Sherlock Holmes: A Game of Shadows", repitiendo elenco y director. Desde entonces la tercera entrega está luchando por realizarse.



En 2016 se esperaba comenzar a filmar la tercera película dado que Drew Pearce ya tenía por entonces terminado el guión pero ésto no sucedió. Lo cierto es que el protagonista estuvo comprometido con varias películas del Universo Marvel y ahora está en plena preproducción de "The Voyage of Dr. Dolittle". Por su parte, Law terminó recientemente con sus escenas en "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" y está filmando "Captain Marvel". ¡Estos chicos tienen la agenda un tanto complicada! Pero seguro pronto volverán como Sherlock Holmes y Watson. Además se rumora que en Rachel McAdams podría regresar como la fantástica Irene Adler.