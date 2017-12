Ringo Starr, Barry Gibb y Hugh Laurie fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico

El ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, de 77 años, el ex miembro de los Bee Gees Barry Gibb, y el actor y cantante Hugh Laurie fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico por la reina Isabel, informó la agencia DPA.



Es el segundo honor real que recibe el integrante del mítico grupo de rock, luego de que la reina Isabel II lo había nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965 junto a las otras celebridades de la banda de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.



A su vez, el único miembro vivo de Bee Gees, Barry Gibb, de 71, también fue incluido en la lista de flamantes caballeros.



Ringo -cuyo verdadero nombre es Richard Starkey- fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. Será elevado al rango de Caballero por sus servicios a la música, siguiendo así los pasos de Paul McCartney, el otro miembro vivo de los Beatles, que recibió la distinción en 1997. "Es un honor y un placer ser reconocido por mi música y mi trabajo caritativo", declaró en un breve comunicado apenas se difundió el galardón.



En tanto Gibb, que posee el título de Comendador del Imperio Británico, será igualmente hecho Caballero por sus servicios prestados a la música y a la caridad.



Laurie, que nació en Oxford, se hizo mundialmente conocido por su papel de Gregory House, de la serie Doctor House, que le valió el Globo de Oro al mejor actor dramático en 2006 y 2007.​



En cine, interpretó al personaje de Frederick Little en las películas infantiles Stuart Little, Stuart Little 2 y Stuart Little 3, y al villano Jasper en la película de Disney 101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca!. Y también formó la banda de blues Band From TV.



Entre las condecoraciones que reparte la corona británica cada año, en esta ocasión también figuran Marc Almond (ex Soft Cell), quien será declarado Oficial de la Orden del Imperio Británico, y el rapero Wiley (uno de los precursores del grime).



En total, en 2018 serán 1.123 las personas "extraordinarias" de distintos ámbitos las que recibirán galardones "por sus logros y servicios" al Reino Unido. Fueron distinguidas, como es tradicional, en ocasión de Año Nuevo.



Todavía no fue comunicada la fecha de ceremonia, pero suele realizarse varios meses después del anuncio.



Cada año se anuncia también una segunda lista de premios con motivo del cumpleaños de la soberana británica, el 21 de abril.