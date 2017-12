Ridley Scott nunca dirigirá una película de 'Star Wars'

Ridley Scott lo tiene claro. El director de 'Gladiator' está convencido que nunca le pedirían que estuviese detrás de ninguna cinta de 'Star Wars' porque el estudio sabe que él no permitiría que ellos tuviesen el control creativo. Según Scott los ejecutivos de Disney y Lucasfilm quieren a alguien a quien controlar, algo que él no estaría dispuesto a permitir.

Según el medio WLJA, cuando se le preguntó a Scott sobre si la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, alguna vez le ha ofrecido participar en alguna cinta de 'Star Wars', el director no duda: "No, no. Soy muy peligroso para eso, porque sé lo que estoy haciendo. Creo que a ellos les gusta tener el control, y a mí me gustar tener el control por mí mismo".

Por otro lado, Scott tiene otro problema con Disney, no le gusta el hecho de que contraten directores independientes para manejar grandes presupuestos. "Cuando tienes a una persona que ha hecho películas de bajo presupuesto y de repente le das 180 millones de dólares, no tiene sentido en absoluto. Es jodidamente estúpido. ¿Sabes cuánto cuesta regrabar cosas?", explica Scott, "¡Millones y millones! Puedes contratarme por mis honorarios, que pueden ser altos, pero no me pasaré de presupuesto y lo entregaré justo a tiempo. Aquí es cuando la experiencia importa, ¡es tan simple como eso!".



Fuente: ECartelera