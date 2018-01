Ridley Scott negocia con Disney para dirigir una película sobre el mago Merlín

El cineasta y productor británico Ridley Scott se encuentra en negociaciones con Disney para dirigir una película acerca del mago Merlín, el famoso hechicero perteneciente a la leyenda del rey Arturo y la espada Excalibur.



De llegar a buen puerto las tratativas, Scott podría adaptar "The Merlin Saga", una serie de 12 libros del escritor norteamericano T.A. Barron sobre el icónico personaje, según recogió la agencia española EFE de medios especializados de Hollywood.



El creador de títulos emblemáticos como "Alien" (1979), "Blade Runner" (1982), "Thelma & Louise" (1991), "Gladiador" (2000) o "Misión rescate" (2015), presentó en el último año dos películas: "Alien: Covenant", una precuela de la saga de Alien con Michael Fassbender como protagonista; y "Todo el dinero del mundo", con Michelle Williams y Mark Wahlberg.



"All the Money in the World", tal el nombre de esta última en inglés, relata el famoso secuestro del nieto del magnate Jean Paul Getty y atrajo especial atención de los medios porque en el elenco se encontraba Kevin Spacey.



Es que tras las múltiples denuncias por acoso y abuso sexual contra el actor, los responsables de la cinta decidieron suprimir a Spacey del metraje final y contrataron a Christopher Plummer para rodar de nuevo todas sus tomas.



La recepción de la crítica al corte final de la película fue muy buena, como lo prueban las tres nominaciones a los premios Globo de Oro que se entregan en Los Ángeles este domingo, incluyendo una para Scott como mejor director y otra para Plummer como mejor actor secundario.