Reygadas, Tobal y Cuarón competirán en Venecia

El director mexicano Carlos Reygadas competirá por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia con la cinta "Nuestro tiempo", al igual que "Roma", de su compatriota Alfonso Cuarón, y "Acusada" del director argentino Gonzalo Tobal, anunciaron los organizadores de la muestra el miércoles.





"Nuestro tiempo" presenta la historia de un matrimonio de ganaderos en el altiplano mexicano en el que Ester administra el rancho mientras su marido Juan, un poeta reconocido, cría y selecciona el ganado hasta que ella le es infiel con un arrendador de caballos. "Nuestro tiempo" llegará a las pantallas mexicanas el 21 de septiembre.





"Acusada", protagonizada por la estrella pop argentina Lali Esposito, con una actuación especial del mexicano Gael García Bernal , presenta el caso de una joven sospechosa de asesinar a su mejor amiga y el juicio oral al que fue sujeta. Se estrenará el 13 de septiembre en Argentina.





"Roma", un retrato de una familia de clase media en la Ciudad de México de la década de 1970, ha causado mucha expectativa al ser anunciada previamente como pieza central del Festival de Cine de Nueva York, a celebrarse en octubre, y una de las cintas que se exhibirán en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre.





La selección oficial también incluye a "Double vies" de Olivier Assayas, "First man" de Damien Chazelle, "The Ballad of Guster Scruggs" de los hermanos Ethan y Joel Coen, "The Favourite" de Yorgos Lanthimos y "Suspiria" de Luca Guadagnino, entre otras cintas.





La 75ª edición del Festival de Cine de Venecia se celebrará del 29 al 8 de septiembre.