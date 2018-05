Residente se presenta en Puerto Rico para "recargar energías"

El rapero puertorriqueño Residente dijo este miércoles que el espectáculo que ofrecerá este próximo sábado en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, como parte de su primera gira como solista, será para "recargar energías" personales, como la de las más de 30.000 personas que acudan al evento.

"Para mí es un placer siempre venir tocar en Puerto Rico. Además de que es una necesidad, después de tocar en tantos países, me recarga energías. Y pues sé que la energía de cada canción la sentiré de manera distinta, porque este es mi país", sostuvo René Pérez, Residente, en rueda de prensa.

"No es otro concierto más. Me siento más ansioso que tocar en unos premios. Hay algo especial que tiene Puerto Rico, por su situación, no solo la actual, sino la histórica, y por la semilla nos juntamos a ver peleas de boxeo o tener un juego de dominó. Para muchas cosas estamos unidos", enfatizó Residente, de 40 años.

Y es que después de arrancar su primera gira de espectáculos como solista el 17 de junio del año pasado en el Auditorio Nacional de México y proseguir por Europa y Latinoamérica, Residente llega a su isla natal junto a su nueva agrupación, luego de diez años como cantante y protagonista del grupo urbano Calle 13.

Entre los temas más notables y nostálgicos que Residente interpretará el sábado, está "Hijos del cañaveral", incluido en su primer disco homónimo como solista, y que cantó en los pasados premios Grammy Latinos en noviembre pasado, dos meses después del catastrófico paso del huracán María sobre Puerto Rico.

En la presentación del sábado, los músicos de Residente también utilizarán instrumentos confeccionados con árboles derribados por el huracán María en septiembre pasado.

Los músicos que integran la banda de Residente provienen de países diversos, como Marruecos, Alemania, Argentina y Puerto Rico.

"Soy el anfitrión de todos ellos. Estaban locos por venir y enseñarle nuestras playas", sostuvo Residente, quien se comprometió a llevar a sus compañeros de banda a varias playas de Puerto Rico, uno de los lugares más característicos de la isla.

"Mi interés principal es que la gente conozca a la banda. Son músicos tan talentosos, y hasta me siento mal conmigo mismo de yo tocar con ellos", dijo Residente, quien además cuenta con al menos dos músicos puertorriqueños en su agrupación.

Será la segunda ocasión que Residente se presente en el Estadio Hiram Bithorn, después de hacerlo hace más de dos años, en lo que fue el último espectáculo de Calle 13 y el fin de una gira de aquel entonces.

Residente dijo además que se trajo a su hijo, Milo, a Puerto Rico para que vaya conociendo más a la isla y aprendiendo más del trabajo que hace su padre.

Tras la presentación en Puerto Rico, Residente y su banda proseguirán su gira por Europa y Estados Unidos.









Fuente: EFE