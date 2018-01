Renunció el director del Ballet de Nueva York por denuncias de abuso sexual

El director artístico del Ballet de Nueva York, Peter Martins, presentó su renuncia ante las denuncias de acoso sexual y abusos verbales y físicos por las que era investigado por un equipo interino de ese cuerpo.



Según reproduce la agencia EFE, Martins anunció su decisión a través de una carta publicada en el diario The New York Times, en la que además niega las acusaciones y confía en que su figura resultará reivindicada una vez que se conozca la verdad.



El coreógrafo, de 71 años, se encontraba con sus funciones suspendidas desde el pasado 9 de diciembre, cuando se conoció la primera de las denuncias, a fines de que la investigación no distrajera sus actividades.



Tras la primera acusación, otras cinco personas relataron haber sido víctimas de distintos tipos de abusos verbales y físicos por parte del bailarín.



Martins inició su camino en la institución en 1967 y en 1983, tras dejar los escenarios, continuó ligado a este cuerpo hasta convertirse en su director en 1989.



Por su parte, Charles Scharf, presidente del consejo del Ballet, comunicó que la renuncia de Martins fue aceptada, y afirmó que la situación podrá esclarecerse en breve.