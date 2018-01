Regresa "Toy Story"

Desde 2010 que vimos la tercera parte de "Toy Story" no supimos más de ellos hasta que comenzó a correr el rumor del regreso. Hoy sabemos que la cuarta entrega llegará a los cines en junio de 2019 y que Stephany Folsom será la encargada de desarrollar el guión.



La escritora del documental "1969: A Space Odyssey, or How Kubrick Learned to Stop Worrying and Land on the Moon" tendrá ahora la responsabilidad de contarnos qué ha pasado con los juguetes de Andy en todo este tiempo y crear una trama para reconquistar al público de chicos y grandes que ha seguido la trilogía iniciada en 1995.



Algunos trascendidos daban cuenta de que la nueva película se centraría en la historia de amor entre Woody y Bo Peep, la pastorcita con la que coqueteaba en las primeras entregas pero no volvimos a ver en la tercera parte. Por otra parte, el romance entre Buzz Lightyear y la vaquera Jessie estaba en pleno desarrollo. ¿Seguirán juntos?



Fuente: TNTLA