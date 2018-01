La actriz inglesa Rebecca Hall decidió donar el salario recibido por su participación en "A Rainy Day in New York", el próximo filme de Woody Allen, al fondo de defensa legal "Time's Up", movimiento contra el acoso sexual creado por centenares de actrices y productoras de Hollywood.





Muchos internautas criticaron a Hall el último domingo por lucir un pin de la iniciativa "Time's Up" en la reciente gala de los Globo de Oro, aún cuando acaba de trabajar con Woody Allen, denunciado por su hija adoptiva Dylan en 1993 por abuso sexual





La actriz, de 35 años, que cuenta con 38 participaciones entre series de televisión, cortometrajes y largometrajes, y que había trabajado previamente con Allen en el filme "Vicky Cristina Barcelona" (2008), comparte en "A Rainy Day in New York" escenas con actores como Jude Law , Elle Fanning o Timothée Chalamet.





Hall dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram: "El día después de que la acusación de Weinstein irrumpió en los medios con toda la fuerza, yo me encontraba filmando la última película de Woody Allen, en Nueva York. No podría haber imaginado un lugar más extraño para ese día. Cuando me pidieron que lo hiciera, unos siete meses atrás, rápidamente dije que sí".





El escrito continuó: "Él me dio uno de mis primeros papeles importantes en la película, por lo que siempre estuve agradecida, fue un día en mi ciudad natal, fácil. Sin embargo, posteriormente, me di cuenta de que no hay nada fácil en esto. En las semanas siguientes, reflexioné profundamente sobre esta decisión y sigo en conflicto y triste".





En la misma línea, reflexionó: "Después de leer y volver a leer las declaraciones de Dylan Farrow de hace unos días y volver y leer las anteriores, veo, no solo lo complicado que es este asunto, sino que mis acciones hicieron que otra mujer se sienta silenciada y rechazada. Eso no es algo que se sienta fácilmente conmigo, y lo siento profundamente. Lamento esta decisión y no sería la misma hoy".





Hall cerró el comunicado informando sobre la donación de su salario y su compromiso con el movimiento "Time's Up": "Es un gesto pequeño y no pretende ser tan cercano a la compensación, pero doné mi salario a @timesup. También me inscribí, continuaré donando y espero trabajar y ser parte de este movimiento positivo hacia el cambio, no solo en Hollywood sino en todas partes "Time's Up".





Woody Allen fue denunciado en 1993 por su hija adoptiva Dylan, acompañada por su madre la actriz Mia Farrow, y nuevamente en 2014 mediante una carta publicada en The New York Times en la que escribió sobre la agresión sexual perpetrada por Allen cuando ella era chica.





En el descargo, Dylan escribió: "¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen? Antes de contestar, debes saber: cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me condujo a un altillo oscuro en el segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de mi hermano, y me agredió sexualmente. Me habló mientras lo hacía, susurrando que yo era una buena chica, que ese era nuestro secreto, me prometió ir a París y ser una estrella en sus películas".