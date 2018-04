Sebastián Ortega y su productora Underground están al frente de un docu reality sobre Charly García, ya que el artista es una de las cinco personalidades latinoamericanas elegidas por la señal estadounidense National Geographic para protagonizar uno de los programas especiales dentro de un ciclo que se emitirá en América Latina.



Un cronista sigue los pasos de García durante un especial de dos horas de duración realizado a partir de material exclusivo con grabaciones inéditas, resultado de más de 20 horas totales de grabación que se verán durante el envío aún sin fecha de estreno.



El consagrado intérprete y compositor argentino estará tanto al frente como detrás de cámara, porque colabora con la producción para ordenar el material de archivo y poder compartir así parte de su intimidad.



"Charly es un prócer de la música, un adelantado a su época y su vida personal y su obra no pueden definirse una sin la otra; la posibilidad de dar testimonio de las sensaciones que me despierta a través del programa que realizamos para National Geographic, me genera un gran entusiasmo y emoción", dijo Ortega.



"Esta nueva dinámica narrativa está en sintonía con la nueva dirección de National Geographic hacia un contenido atractivo para audiencias jóvenes", explicó Diego Reck, vicepresidente ejecutivo de National Geographic Partners en América Latina.