Radiohead, Depeche Mode, Roger Waters, Foo Fighters, visitas estelares de 2018

Los regresos de Radiohead, Depeche Mode y Roger Waters; la fecha que compartirán Foo Fighters y Queens of the Stone Age (Qotsa); la despedida de los escenarios de Ozzy Osbourne; y el festival Lollapalooza, con la presencia de Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Killers y LCD Soundsystem, entre otros, son algunas de las visitas musicales destacadas previstas para la temporada 2018.



También sobresalen los conciertos de Phil Collins y Rod Stewart, una nueva presencia de Primal Scream, la fiesta pop de Katy Perry y el debut en el país de los ex One Direction Harry Styles y Niall Horan.



Sin embargo, esta nutrida agenda para el año próximo no está cerrada y se descuenta que habrá más sorpresas, sobre todo porque aún no está definida la grilla de importantes festivales como el BUE y el Personal, en donde suelen recalar destacadas figuras internacionales.



También se espera en estos días la confirmación de la visita de la poeta del punk Patti Smith al Centro Cultural Néstor Kirchner, tal como anticipó su director Gustavo Mozzi a Télam.



Al igual que los últimos dos años, en los que nuestro país fue testigo de muchos de los shows más importantes a nivel mundial, la próxima temporada promete volver a ser inolvidable y los regresos de Radiohead y de Depeche Mode ya ofrecen dos hitos que justifican estas sospechas.



A 9 años de su único concierto en el país, la banda liderada por Thom Yorke será la principal animadora del Soundhearts Festival, que se llevará a cabo el 14 de abril, en Tecnópolis, del que también serán parte Flying Lotus, Junun y Rocco Posca; en tanto que la agrupación de Martin Gore y David Gaham hará su tercera incursión en territorio local el 24 de marzo, en el Estadio Único de La Plata, tras sus visitas en 1994 y 2009.



La capital de la provincia de Buenos Aires también será testigo el 6 de noviembre del "Us + Them", el nuevo espectáculo del ex Pink Floyd Roger Waters, quien estará de nuevo frente al público argentino luego del récord de 2008 de llenar nueve estadios de River Plate con "The Wall".



Los amantes de los sonidos fuertes tendrán su noche soñada el 7 de marzo en el Estadio de Vélez Sarsfield en donde se podrá apreciar el estridente rock guitarrero de Foo Fighters y el estilo stoner de Qotsa.



Así como en 2016 los argentinos tuvimos la oportunidad de despedirnos de Black Sabbath y en 2017 pudimos hacer lo propio con Deep Purple, el 11 de mayo en el Estadio del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) será la última chance de ver en vivo en el país al legendario Ozzy Osbourne, quien realiza su último tour.



Pero los amantes del rock más extremo podrán seguir de fiesta porque el 1 de junio, en el Estadio Luna Park, estará el grupo de metal alternativo Deftones.



El otro plato fuerte de la primera parte del año lo ofrecerá el Lollapalooza, que como nos tiene acostumbrados en cada edición, presentará una gran variedad de artistas consagrados y emergentes, tanto a nivel internacional como a local.



Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Killers, LCD Soundsystem, Lana del Rey, Ther National, David Byrne y Liam Gallagher son los nombres destacados que pisarán los escenarios montados en el 16, 17 y 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.



Además el Lollaplooza incluye las presencias de los artistas más importantes actualmente de la escena del hip hop como Wiz Khalifa, Chance The Rapper, Anderson Paak y Khalid.



Por su parte, Primal Scream ofrecerá un show el 1 de marzo en Groove, a casi un año y medio de su participación en el Wins Festival, en 2016.



Los nostálgicos también estarán de parabienes con la presencia de Phil Collins, Rod Stewart y Michael Bolton, tres omnipresentes figuras en las radios FM en la década del '80 y buena parte de los '90.



A 23 años de su único show en el país, el baterista y cantante de Genesis actuará el 20 de marzo en el el Campo Argentino de Polo, en tanto que el creador de "Da ya think I'm sexy?" hará lo propio el 16 de febrero en GEBA y Michael Bolton lo hará el 5 de marzo en el Teatro Gran Rex.



Los amantes de las baladas también tendrán la opción de ver a James Blunt, quien el 24 de febrero actuará en el Estadio Luna Park y el 24 de ese mismo mes hará una escala en la provincia de Córdoba.



Para el público juvenil, la presencia de Katy Perry, quien ofrecerá su show el 11 de marzo en el Club Ciudad de Buenos Aires, la de Jason Derulo prevista para el 6 de mayo en el Luna Park, y las visitas de los ex One Direction Harry Styles y Niall Horan, que estarán el 23 de mayo en el DirecTV Arena y el 6 de julio en el Luna Park, respectivamente, aparecen como las ofertas más tentadoras para el año próximo.



La extensa grilla también contempla una fiesta punk con la ya habitual presencia de Marky Ramone, el 10 de marzo en El Teatro de Flores, y una excursión por el submundo del rock sinfónico de la mano del guitarrista Steven Wilson, quien estará el 25 de mayo en Groove.



Entre los cantantes de habla hispana, la nueva visita del español Enrique Bunbury, quien actuará el 15 de febrero en el Luna Park; y la de Natalia Lafourcade, el 27 de abril en el Gran Rex, aparecen como las dos propuestas más relevantes en la primera mitad del año.