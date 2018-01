Radiohead acusó a Lana Del Rey de plagiar 'Creep'

Lana Del Rey ha arrancado el 2018 con un pequeño contratiempo. La banda de rock inglesa Radiohead ha denunciado a la cantante estadounidense por plagiar presuntamente el icónico tema 'Creep'. Ha sido la propia artista quien ha confirmado en una entrevista al rotativo The Sun la acusación de Radiohead.

La cantante de 32 años ha negado que su tema 'Get Free', incluido en su último álbum 'Lust for Life', esté inspirado en 'Creep'. Los acordes de guitarra con los que arranca su canción, sin embargo, recuerdan al tema de Radiohead lanzado en 1992.

Lana Del Rey explicó que, tras la acusación de la banda, ofreció a sus componentes la autoría del 40% de la canción, pero el grupo inglés desestimó la oferta y exigió el 100%. "He estado ofreciendo hasta 40 (porcentaje de los ingresos) en los últimos meses, pero solo aceptarán 100", dijo en Twitter. "Sus abogados han sido implacables, por lo que resolveremos esto en los tribunales", agregó. La agencia AFP contactó con el portavoz de Radiohead, pero se negó a hacer ninguna declaración.

La canción de Lana Del Rey comienza con acordes de guitarra muy parecidos los de ' Creep'

'Creep' fue el primer sencillo de Radiohead en 1992 y marcó el comienzo de su estrellato. Desde entonces, la banda de Oxford ha evolucionado a un sonido más experimental, y son raras las veces que acceden a las peticiones de sus fans y tocan 'Creep' en concierto.

En los últimos años, la industria de la música ha observado una serie de controversias en torno a la propiedad intelectual de las canciones. El cantante inglés Sam Smith tuvo que conceder parte de la autoría de su canción 'Stay with me' a Tom Petty debido a las similitudes entre esta balada y la canción del estadounidense 'I won't back down'.

En 2015, un jurado decidió otorgar a los herederos de Marvin Gaye 7 millones de dólares, después de haber decidido que la canción de Pharrell Williams y Robin Thicke 'Blurred Lines' (lanzada hace dos años) se inspirara en el hit 'Got to Give It Up'.

Escuchá ambas canciones

