La radio Brava (94.9) es una de las más escuchadas de Mendoza y también es la más entretenida y la que más onda tiene. Con los máximos éxitos de la música a nivel mundial sumado al carisma y entretenimiento que le ponen las locutoras del dial, esta radio pisa fuerte en la provincia y ahora ha tenido algunas modificaciones en su programación y también en su staff.





Erika García, Anita Fernández Amores, Carolina Mas, Clara Ceschín y Antonella Bertona son las encargadas de ponerle ritmo y alegría la 94.9. Daniela Gutiérrez junto con Dundi Bauza y la cantante y participante de Operación Triunfo 2009 Johana Quinteros también son parte del staff de Brava desde distintos lugares.





Por ejemplo, la divertida dupla Bauza- Gutiérrez es la encargada de llevar a cabo el programa Pinta previa, que se transmite los días jueves de 20 a 21.





En el caso de la artista Quinteros, su voz aparece en el rol de conductora de los íntimos de la radio. Cuando hay algún invitado y se presenta con un show en el estudio de la radio, la cantante es la encargada de llevar a cabo la conducción del programa.





Las cinco conductoras y las que llevan adelante día a día el aire de FM Brava 94.9 son Erika, Anita, Caro, Clari y Anto.





La de más experiencia, quien ya lleva más de seis años en el aire de Brava es Erika. La joven de 27 años, pronto a cumplir 28, en dos semanas, es la que les transmite sus conocimientos a las que han ingresado hace poco como Clara, hace cuatro meses, y Anto, quien recién cumple dos semanas en Brava.





"Me pone muy contenta que el equipo sume chicas jóvenes y talentosas porque aportan frescura y nuevas ideas. Yo trato de aconsejarlas desde mi experiencia", explicó la locutora a Escenario.





Por su parte, Anita y Caro también llevan mucho tiempo en la radio, tres años cada una, tiempo en el que han formado un gran equipo.





"Brava es una gran parte de nuestra vida. Se vive un ritmo intenso y siempre estamos generando algo nuevo por eso es súper importante la versatilidad y poli funcionalidad de cada una", explicó la oriunda de San Rafael, Caro Mas.





Por su parte Anita también dijo que el grupo es muy unido. "Llevamos mucho tiempo juntas y está bueno que ahora vengan chicas nuevas porque traen otras ideas y renuevan la energía", dijo la locutora.





La más chica del equipo y ex cantante de Rotos de Amor, Clara Ceschín, ingresó a la radio en diciembre del 2017.





"Brava es buena onda, pilas, risas, contagiar alegría, energía positiva, música y diversión. Con las chicas la relación es muy buena, nos divertimos, nos acompañamos, aprendemos unas de otras y nos llevamos re bien", contó la joven de 19 años que está cursando locución.





La última incorporación del equipo es la reina de la Vendimia de San Martín del 2016. Antonella Bertona tiene 25 años y se sumó al equipo de Brava hace tan solo dos semanas.





"Espero que la radio siga creciendo como lo viene haciendo. Me gustaría que crezca Brava en El Siete porque me parece genial combinar lo visual. En lo personal me gustaría poder aportar ideas y mi granito de arena para que crecer como equipo", contó Antonella.





Daniela Gutiérrez formó parte del equipo durante el 2017 y este año tiene su propio programa junto a Dundi Bauza.





"Todo lo que pasa en Brava es energía positiva. Por eso ahora empezamos con este programa que espero se posicione muy fuerte y podamos tener nuestra marca en las radios", dijo Daniela, que es diseñadora de interiores.





Johana Quinteros también es una de las figuras de la radio más divertida de Mendoza. La cantante no está en el día a día y se sumó este año para ser la conductora de estos programas íntimos.





"Cuando me lo propusieron me gustó mucho la idea y por suerte las chicas me recibieron excelente. A Erika y Anita ya las conocía pero igual me recibieron tan bien que me emocioné", cuenta entre risas Johana.





La música, el baile, la diversión, la belleza y alegría también cruzan las fronteras y todos los años se elige la Miss Brava en las playas de Chile. La última afortunada de quedarse con este puesto es Sofía Laitán. La actual Miss Brava también contó sus sensaciones de formar parte del equipo.





"Me encanta la radio y la tele aunque tengo que aprender pero me gustaría dedicarme a la comunicación social", dijo la joven de 20 años, que estudia nutrición.





Con shows en vivo, recitales al aire libre como fue el de Maxi Trusso en el parque Central, diversión en la TV con Brava en El Siete y con mucha repercusión en las redes sociales, esta radio se las trae y ahora volverá a tener su espacio en Escenario. A partir del próximo viernes volverá el segmento "Página Brava", con lo mejor de la música que transmite la 94.9.