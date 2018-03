Pocas veces hizo hincapié en este tema. Es una palabra autorizada y gran conocedor de la situación que se vivió en el set de grabación de la tira "Dulce amor" que se emitió en 2012 por la pantalla de Telefe.

Quique Estevanez habló con el diario Clarín y contó por primera vez qué le dijo Calu Rivero sobre el acoso que vivió por parte de Juan Darthés, episodio que relató años después.

"No voy a entrar en el juego de Calu. No voy a hablar con nadie. Nada, el día que hable voy a hablar jurídicamente. No me voy a meter en este tole tole de juzgamiento mediático. En definitiva, hoy por hoy la Justicia pasaron a ser conductores y los conductores pasaron a ser jueces. De manera que prefiero no hablar. Sale todo de contexto. Se hablan muchas pavadas. No tengo ganas de entrar en este juego de yo te dije y vos me dijiste. Está fuera de contexto, hace 5 años. Es atemporal. No se puede hablar así. Yo estoy acostumbrado a la antigua: lo blanco es blanco y lo negro es negro", dijo de entrada el productor televisivo.



Y agregó lo que dijo en su momento cuando Calu abandonó la tira: "Ella se fue porque tenía pactado de antemano con la producción 2 meses de estudiar inglés. De hecho, en el canal firmó de común acuerdo su salida. La esperanza que yo tenía era que se quedara y no se quedó. Nada más. Porque estaba incómoda y lo que le pasaba. Yo no sé más nada".

Sobre los episodios vividos con Juan, Quique contó que ella solo le dijo que estaba incómoda. "Ella me dijo ´estoy incómoda, por lo cual no quiero seguir´. Jamás me dijo otra cosa que la palabra incómoda", añadió.



Por último sostuvo que tiene admiración por el trabajo que Calu lleva adelante respecto al género femenino pero reiteró que no quiere hablar fuera del ámbito judicial. "Admiro el trabajo que hacen de la igualdad de la mujer. Estoy requete a favor. A mí me enseñaron de chiquito que la mujer tiene los mismos derechos y virtudes que el hombre. Me educaron de esa manera. Siempre defendí la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso habla bien de Calu y la felicito, a ella y a todas. De lo otro, yo qué sé, hay mucho para hablar y yo no te puedo contar nada. Para hablar hay que hablar seriamente y escribirlo", finalizó.