"Quiero que mi música sea una herramienta solidaria"

Lucho Aberastain nació en el barrio Unimev de Guaymallén. A los 14 años participó en Peperina, una banda de rock, y con 20, y durante un largo tiempo, formó parte de la murga mendocina La Buena Moza. Para ese entonces, también comenzaba a trabajar con Arturo Tascheret en la grabación de temas de la autoría de este último.



A los 25, formó De Nuevo Dúo , que hacía música cuyana. En esa dupla tocaba la guitarra y el charango. Dos años después, integró Los Buscadores de Poetas, donde se encargaban de versionar grandes poesías de la música popular argentina y hacer temas propios. Finalmente y tras largos trechos en distintos formatos comenzó su carrera como solista y lanzó su primer disco Andando el camino.



Lucho Aberastain fue uno de los músicos mendocinos más importantes del 2017 y obtuvo el Premio Escenario en la terna de revelación en música.



–¿Qué significó ganar este premio en tu carrera?

–Significó un reconocimiento a todo el esfuerzo que uno viene haciendo al tratar de mostrar lo que está haciendo con la música. Si bien mi carrera como solista es corta hace mucho que estaba buscando un espacio, un lugar. Es para mí un mimo al esfuerzo que me da fuerzas para seguir adelante.



–¿Cómo fue el recorrido de este año con la presentación de Andando el camino?

–Ha sido muy pero muy musical. Hemos cantando muchísimo. Presentamos en abril, en el Espacio Julio Le Parc, con sala llena. Y terminamos el año en el mismo lugar pero en otra sala con el doble de gente. Estuvimos muy enfocados, en el último tramo, en el nuevo disco que llegará en 2018. Con Andando el camino logramos muchísimas cosas, trajo muchas presentaciones y espero que el próximo sea igual o mejor.



–¿Qué canciones contiene este disco?

–Este material cuenta con siete canciones compuestas íntegramente por mí. Canciones muy bonitas que la gente las ha recibido muy bien. También una de coautoría con Iván Valda, otras de Juan de Dios Gorosito y Jacinto Piedra, y versiones de grandes canciones como Zamba para olvidar, de Daniel Toro; Como un tren de León Gieco, y Soy el olvidao, del Duende Garnica. El disco fue grabado, mezclado y masterizado por Carlos Alcaraz en Zanessi Estudio de grabación.



–¿Quiénes te acompañaron este año con ese material discográfico?

–La banda estará integrada por Camilo Martínez en percusión y batería, Gonzalo Chambela en teclado, Carlos Acosta en piano y Emiliano Guiñazú en bajo. Gonza García Sánchez en fotos y prensa. Todos ellos hacen que suene la música que elegimos como realmente queremos.



–¿Estás preparando un nuevo disco para el 2018?

–Estamos con la preproducción, poniéndole todo. El próximo año será la presentación, estamos viendo cómo lo cerramos. Ya hay siete temas y estamos trabajando en el resto del material.



–¿Por qué decidiste ser solista?

–Indudablemente ya lo necesitaba, había una parte mía que necesitaba decir otras cosas. Mostrar mis temas, mis canciones, algo más individual. Fue una mezcla de emociones y sentimientos. Creo que fue por una necesidad de expresar todo lo que tenía para decir, contar o cantar.



–¿Cuál es el mensaje que querés llevar con tus letras?

–Siempre intento trasmitir un mensaje pacífico, de paz, amor. El mensaje es tratar de vivir tranquilo, para ayudar al otro. Siempre brindar lo mejor que tenemos y esperar lo mejor de ello. Mis canciones hablan de solidaridad, de ayuda mutua. Creo que este es el mejor mensaje que puedo trasmitir. Hace poco con Sandra Amaya hicimos un tema que se llama Para la guerra nada y en definitiva esa es la idea.



–¿Por qué elegiste el folclore?

–Yo elegí las murgas en realidad y no sé bien cómo llegó el resto. Creo que el folclore me fue eligiendo a mí.



–¿Cómo fue la experiencia de integrar la murga La Buena Moza?

–Fue la mejor experiencia ya que allí conocí muchísimo el aspecto social. Aprendí a trabajar en equipo. Es la mejor experiencia que pude tener y la recuerdo desde el mejor lugar.



–¿Qué es la música para vos? ¿Por qué o por quién llegas a la música?

–El arte para mí lo es todo. Estoy en la música involucrado desde muy chico por decisión propia. Es mi compañera fiel. No llegué por nadie en especial, en mi casa había una guitarra y estando solo de repente se me ocurrió tocarla. Sin lugar a dudas que lo mejor que tengo es la música.



–¿Qué esperas del próximo año?

–Para el 2018 espero mucha música. Poder hacerla con mis compañeros y que me traiga mucha felicidad.



Como solista ha logrado ser parte de varios escenarios reconocidos a nivel nacional: Festival Rivadavia canta al País, Pre Cosquín Córdoba (2016), Festival de Danza y Canto Nativo en Villa La Angostura (2016), Festival de la Cueca y el Damasco (2015), El Trabúm (Encuentros de pueblos. 2015), Fiesta de la Ganadería (2015), Peña La Salamanca (2014 y 2016).

Además, cuenta con conciertos de producción propia: Nave Cultural (Junio/2016), Espacio Cultural de Lectura AMTÜ - La Barraca Mall (2015), Teatro Tajamar (Noviembre/2015), Origen de i (2015), Teatro La Compañía, Cartón a las brasas, Plaza 11, Vereda alta, entre otros.



Al terminar la nota con Escenario Lucho Aberastain agregó: "Yo camino para un lugar donde se pueda seguir aprendiendo de la música. Quiero estar rodeado de música siempre, eso para mí es ser feliz. Quiero que mi música sea una herramienta solidaria. Quiero hacer música desde un lugar de mucho amor y mucha entrega".