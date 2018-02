Quentin Tarantino defiende la violación de Roman Polanski

La imagen del cineasta Quentin Tarantino se ha visto perjudicada en la última semana debido a diversas acusaciones de la intérprete Uma Thurman y de una entrevista radiofónica del año 2003.





El director de Pulp Fiction ha sido acusado por su actriz fetiche de no cuidar la seguridad de sus trabajadores durante los rodajes; de conocer toda la verdad sobre Harvey Weinstein y no hacer nada al respecto; y, por último, un audio recuperado de un antiguo programa radiofónico ha recordado que Tarantino defiende el caso de violación de Roman Polanski a una niña de 13 años alegando que la menor "quería tener sexo" con el cineasta polaco.





Tras años en silencio, la protagonista de Kill Bill ha explicado el motivo de su enfado hacia Tarantino y Weinstein. Thurman ha recordado cómo pidió al director no conducir un coche que no sentía seguro durante el rodaje de la cinta y minutos después tuvo un accidente en ese mismo vehículo. Por si fuera poco, también la advirtió que, si continuaba evitando a Weinstein después de haberla acosado sexualmente, el desarrollo de la cinta se vería aún más perjudicado.





El responsable de títulos como Los ocho más odiados ha respondido a estas acusaciones pidiendo disculpas y asegurando que "es uno de los grandes arrepentimientos de mi carrera, uno de los mayores arrepentimientos de mi vida". Tan solo un día después, la Red ha vuelto a presenciar otro escándalo protagonizado por el cineasta americano al recuperar un audio de una entrevista radiofónica realizada por el cómico Howard Stem en el que defiende a Roman Polanski y su violación a una menor de 13 años.





"Él no violó a una niña de trece años. Fue sexo consentido. Tuvo relaciones con una menor. Eso no es violación. Para mí, cuando usas la palabra violación estás hablando de violencia, de forzar a alguien; es como uno de los crímenes más violentos del mundo. No puedes usar la palabra violación a la ligera. Es como usar la palabra 'racista'. No se aplica a todo para lo que las personas la usan"





Durante su discurso, Stern le recuerda a Tarantino que el caso también está relacionado con pastillas y alcohol, pero el director vuelve a defender a su compañero de profesión alegando que Polanski estaba en una fiesta con la pequeña y que era normal que ese tipo de sustancias apareciesen alrededor. Cabe recordar que el nuevo proyecto del cineasta se estrena en agosto de 2019 e incluye la figura de Polanski como uno de los personajes más importantes.