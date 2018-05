Qué opina el Daredevil actual del personaje de Ben Affleck

La adaptación de 'Daredevil' protagonizada por Ben Affleck en 2003 es, posiblemente, una de las cintas de superhéroes más criticas y que peor recuerdo dejaron a los fans de Marvel. Sin embargo, parece que Charlie Cox, protagonista de la actual serie de 'Daredevil' producida por Netflix, no quedó tan disgustado con esta adaptación del personaje.

Durante su participación en la convención Comicpalooza, tal y como recogen medios como ComicBook, Cox fue preguntado acerca de su opinión sobre el 'Daredevil' de Ben Affleck, una cuestión a la que, contra todo pronóstico, respondió afirmando que la interpretación Affleck y todo lo que aportó al personaje le pareció "fantástica", declarando también como este trabajo del actual interprete de Batman le sirvió de inspiración para prepararse su papel para la serie de Netxlix. Estas fueron sus palabras:

"Personalmente, creo ... Me estoy riendo porque me preguntan mucho y, por desgracia, voy a decir lo mismo que he dicho antes. Creo que la actuación de Ben Affleck como Daredevil es fantástica. Me gusta mucho su Matt Murdock ... robé muchas cosas de él. Por lo tanto, creo que hace un muy buen trabajo".

Pero a pesar de declararse admirador de la interpretación de Ben Affleck como 'Daredevil', Charlie Cox admitió que la película dirigida por Mark Steven Johnson y producida por Fox en 2003 no le gusta, afirmando como cree que la misma no supo capturar correctamente la esencia oscura y siniestra que debería tener el personaje.

"No me gusta la película. La película original de Daredevil. No creo que funcionara particularmente bien y la razón por la que no creo que funcionara particularmente bien es que en la serie descubrimos que el tono del personaje se adapta mejor a una sensación ligeramente más oscura y siniestra", señaló Cox. "En mi opinión, los mejores cómics de Daredevil son los dirigidos a un público un poco más maduro y creo que lo que la serie capta es ese tono oscuro y siniestro, supongo. Pero me gusta el Matt Murdock de Ben Affleck", matizó.

Fuente: ECartelera