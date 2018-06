"A Star Is Born" ("Nace una estrella") de Barbra Streisand está renaciendo con nuevo material en internet.





Streisand, conocida como una perfeccionista, jugueteó con la película de 1976 para restaurar una escena que incluye a los desventurados amantes interpretados por ella y Kris Kristofferson y una toma fundamental de la canción "Evergreen", laureada con el Oscar.





El drama revisado, que llega a Netflix junto con otros proyectos de Streisand, no es la única "estrella" en el horizonte: una nueva versión del filme con Lady Gaga y Bradley Cooper llegará a las salas de cine en octubre.





cooper-gaga.jpg Lady Gaga y Bradley Cooper.



Streisand le dio un visto bueno inicial a la cuarta adaptación del romance entre una joven cantante emergente y un artista en declive.





"Lo que he visto es muy bueno", dijo Streisand. "Hay reminiscencias de la mía, pero le agregaron algunas cosas nuevas que también me gustaron. Estoy segura de que funcionará".





Comparó "A Star Is Born" con otros cuentos clásicos que siguen siendo cautivadores.





"La historia funciona. Funcionó en 1937. Funcionó en 1954, funcionó en 1976 y va a funcionar en el 2018. ... Es Romeo y Julieta: todo el mundo conoce el final, pero quiere ver cómo llegamos a él".





La película original de los años 30 fue protagonizada por Janet Gaynor y Fredric March; la de los 50 por Judy Garland y James Mason.





La versión revisada de Streisand llega a Netflix como parte de un acuerdo que también incluye sus especiales televisivos de los 60 "My Name Is Barbra", "Color Me Barbra" y "Barbra Streisand: A Happening in Central Park", entre otros. Las fechas de estreno no se han anunciado.





Con "A Star Is Born", la artista aprovechó la oportunidad para corregir un error de omisión en la película dirigida por Frank Pierson cuya versión final ella editó.





"Es una escena que nunca debió cortarse en primer lugar y yo la corté, así que solo me puedo culpar a mí misma. Estaba tratando de hacer avanzar la cinta", dijo Streisand a The Associated Press.





En la secuencia restaurada, la aspirante a actriz y cantante Esther a la que interpreta toma la guitarra para tocarle la canción "Evergreen" al personaje de Kristofferson, un actor en decadencia. Streisand escribió la pieza con Paul Williams.





Se dio cuenta, dijo, que ese momento echaba luz sobre los personajes y su relación. También agregó imágenes al final de la película que incluyen un popurrí de las canciones "With One More Look At You" y "Watch Closely Now".





El filme y algunas de sus canciones también son parte de la película de un concierto del 2017, "Barbra: The Music... The Mem'ries... The Magic!", que está en Netflix y que ha sido sometido a consideración para una nominación a los premios Emmy de este año, que se anuncian en julio.





Streisand, quien ha expresado claramente que no desea subir al escenario, hizo una breve pausa cuando se le preguntó por qué aceptó hacerlo para ese proyecto.





"Mi motivación fue que quería una pintura de Modigliani, así que trabajé para ello. No disfruto actuar en vivo. Me encanta grabar, me encanta hacer películas, pero no disfruto estar en el escenario".





¿Terminó comprando la obra del artista italiano?