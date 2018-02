Publicaron en Youtube una canción inédita de Amy Winehouse

amy winehouse

Una canción inédita de Amy Winehouse, grabada como un demo en su adolescencia, poco antes de firmar con la compañía Island Records, fue publicada en Youtube por el músico y compositor Gil Cang.Se trata de "My own way", una composición del propio Cang y James McMillan, quienes creaban canciones pop para varios artistas emergentes en aquellos años, según contó el autor al diario británico Camden New Journal, de acuerdo a lo publicado en varios periódicos españoles.La aparición de esta cinta resulta todo un hallazgo si se tiene en cuenta que las grabaciones inéditas realizadas por la cantante fallecida en 2011 fueron destruidas por orden de un directivo de Universal para evitar ediciones póstumas.Esta medida fue adoptada luego del escaso éxito obtenido precisamente con un disco de canciones inacabadas titulado "Lioness: Hidden Treasures".Respecto a la publicación de "My own way", Cang comentó que con su compañero McMillan habían estado "escribiendo bastante melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un dudoso talento"."Era un momento terrible para el pop, pero Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento", expresó.Y añadió: "Estuve dando vuelta durante mucho tiempo al asunto. Me topé de nuevo con la canción la semana pasada y pensé: lo voy a compartir para que la gente la escuche".