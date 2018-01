Preparan un documental y una peli biográfica sobre Chuck Berry

La vida del precursor del rock and roll Chuck Berry llegará a la pantalla a través de un documental y una película biográfica sobre las cuales trabaja el director Jon Brewer, producidas por la compañía Cardenal Releasing Ltd., con la colaboración de su viuda Themetta Berry, informó hoy la prensa especializada.





En primera instancia se está produciendo el documental, que llevará por título "Chuck!, que estará listo para mediados de año, y una vez concluido comenzará a filmarse la película biografica, según informó la revista Billboard.





"Tengo el gran privilegio de poder producir y dirigir esta historia totalmente autorizada y oficial del legendario Chuck Berry", dijo el director en un comunicado.





La asociación entre el director y la compañía productora ya dejó como saldo varios filmes relacionados con el mundo de la música, entre los que destacan "Nat King Cole: Afraid of the dark", "Beside Bowie: The Mike Ronson story", "All apologies: Kurt Cobain 10 years on", y "Jimi Hendrix: The guitar hero", entre otros.





Chuck Berry - Johnny B. Goode (Live 1958)



Autor de clásicos como "Johnny B. Good", "Roll over Beethoven" y "Sweet little sixteen", Berry fue uno de los pioneros del rock y uno de los creadores más prolíficos, además de ser considerado un verdadero maestro de la guitarra por su capacidad para crear riff.





La vida personal de Berry estuvo marcada también por los escándalos, con una condena a prisión por evasión de impuestos y un arresto por una relación sentimental con una menor de 14 años, además de varios incidentes relacionados con su costumbre de portar armas.





El músico murió a los 90 años en marzo del año pasado, luego de haber editado un álbum, tras varios años de silencio discográfico.