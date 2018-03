Preparan nueva versión de "La dama y el vagabundo"

The Walt Disney Company prepara proyectos para su nueva plataforma digital, y el último es la remake del clásico animado, "La dama y el vagabundo", de 1955, que ocupa un lugar destacado en la colección de la productora.



Según publicó hoy el portal web de The Hollywood Reporter, la historia del romance entre una cooker spaniel y una perrita callejera es la próxima película de Disney creada que comparte imágenes generadas por computadoras y acción en vivo, que se estrenará exclusivamente en el servicio de streaming de Disney.



El director Charlie Bean (el mismo de "The Lego Ninjago Movie") cuenta con un guión de Andrew Bujalski y producción de Brigham Taylor, quien también supervisó la remake con actores y efectos digitales de "El libro de la selva".



"Lady and the Tramp" se une a otros proyectos, como la serie de acción en vivo de "Star Wars" y la vuelta de "El Show de los Muppets".



El plan es que Disney estrenará cada año entre cuatro y seis nuevas películas en su nueva plataforma estilo Netflix, además de series de televisión originales y largometrajes y programas de televisión de su vasta colección.