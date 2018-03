"Por trece razones" toma medidas para evitar controversias

Cuando Netflix lanzó en marzo del año pasado la serie 'Por trece razones', rápidamente se convirtió en un fenómeno global, especialmente entre el público adolescente. Pero también sembró una gran polémica sobre si la historia de Hannah Baker, una chica que se quita la vida y deja cintas de audio con las razones que la llevaron a hacerlo, glorificaba el suicidio y podría motivar a otros jóvenes a seguir sus pasos.

Desde la compañía no han hecho oídos sordos al asunto y para entender mejor esta controversia encargaron un estudio a la Universidad del Noroeste titulado "Explorando cómo los adolescentes y sus padres responden a 'Por trece razones'". Este ha sido presentado en un panel en Nueva York en el que estuvieron presentes el vicepresidente de series originales de Netflix, Brian Wright, junto con expertos en suicidio y activistas adolescentes, donde se anunció que desde la serie tomarán medidas para tratar el tema de forma más sensible.

Una de ellas es el lanzamiento de un vídeo que se incluirá antes de la reproducción de cada episodio de la segunda temporada de 'Por trece razones', donde algunos de sus protagonistas advierten a la audiencia que si están pasando por problemas, ver la serie podría ser peligroso, que deberían verla junto a un adulto o hablar con alguien si se sienten en una situación parecida. Al final del vídeo, los protagonistas instan a visitar la web 13ReasonsWhy.Info, donde se podrán encontrar recursos e información sobre salud mental y prevención del suicidio.

Además, Netflix anunció que lanzarían un programa especial titulado 'Beyond the reasons' (Más allá de las razones) que se verá después del episodio 13 de la segunda temporada, en el que los protagonistas, productores y expertos ahondarán en los temas que se traten en la serie, igualmente incluyendo recomendaciones sobre salud mental.

No obstante, la producción de la temporada 2 de 'Por trece razones' concluyó antes de que el estudio se completase, de modo que no ha podido tener impacto en las tramas de ficción. Se confirmó que los nuevos episodios verían la luz en 2018, aunque de momento no hay fecha concreta para el estreno.