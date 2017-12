Por trece razones: Katherine Langford emocionada con su nominación a los Globos de Oro

Aunque fue una de las grandes olvidadas en los Emmy 2017, Por trece razones ha recibido el reconocimiento a su trabajo en los Globos de Oro. Katherine Langford está nominada a Mejor actriz en una serie de drama y se ha mostrado muy emocionada ante la noticia.





Las palabras no pueden expresar mi emoción y gratitud al estar nominada por la HFPA esta mañana por mi papel de Hannah Baker, una mujer joven que he llegado a amar de verdad y comprender. La historia de Hannah ha llegado a muchas personas y me siento completamente agradecida con Netflix, Paramount TV, Brian Yorkey, Tom McCarthy, Selena Gomez y todos nuestros increíbles productores... y con nuesto increíblemente talentoso reparto, que también son mis queridos amigos, y nuestro maravilloso equipo por hacer realidad esta historia.





Sobre todo, mi sincera esperanza es que el reconocimiento continúe poniendo de relieve los problemas vitales y esfuerzos que retratamos en Por trece razones. Estoy eternamente agradecida de que me hayan dado esta oportunidad y continuaré trabajando duramente para dar dignidad, respeto y gracia a un personaje tan poderoso.





Ella ha sido la única nominada del reparto y el equipo de la serie en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Por su parte, Selena Gomez también ha querido dedicar unas palabras a su protagonista: "Y a esta preciosa y amable dama. Interpretaste este personaje con tanta fuerza y suavidad, Katherine Langford. ¡Estoy tan orgullosa de que te reconozcan por hacer eso! ¡NOMINADA A LOS GLOBOS DE ORO! Las damas brillan".





La nominación ha coincidido con el final de rodaje de la segunda temporada. La productora ha subido una imagen de la fiesta de fin de rodaje dando las gracias a todos los miembros del reparto. "Este año se cierra con otro viaje terminado con Por trece razones. La temporada dos está llegando. A todas las personas en este proyecto: Gracias por volver".