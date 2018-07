Por qué Glass no es una película de super héroes

M. Night Shyamalan es la Madonna del cine: se ha reinventado más veces que la reina del pop. De hacer un thriller sobrenatural cargado de drama a finales de los 90 y aclamado por la crítica, pasó a un homenaje (a su manera) al mundo de los cómics pasando por los aliens de 'Señales' y terminando en los desastres de 'Airbender' y 'After Earth'. Hasta que un día se plantó y pensó: "Vamos a hacer una peli pequeña, con poco presupuesto y sustos a la vieja usanza". Y ¡zas! 'La Visita' fue un éxito (aunque moderado) gracias al boca a boca. Luego llegó 'Múltiple' y, en unos 20 años, su carrera ha dado tantos bandazos que parece una montaña rusa.

Su nueva apuesta es 'Glass', que cerrará la sorprendente trilogía de 'El Protegido' y 'Múltiple', y es uno de los proyectos más esperados del año que viene. Su tráiler ha sido uno de los más comentados durante esta pasada Comic-Con, y el director ha aprovechado el hype creado para hablar un poco más sobre este nuevo proyecto, del que aún sabemos muy poco, aparte del tráiler y algunas fotos de rodaje.



trailer de glass

"Para mí, lo que estamos haciendo con 'Múltiple', 'El Protegido' y 'Glass' es un género diferente al de los superhéroes. Estas películas son realmente thrillers. No están dirigidas por el CGI como el resto, son simples y limpias. La estructura de las películas basadas en cómics no es lo que estamos tratando de hacer. Vamos más por el camino de 'lo que no puedes ver', el poder de insinuar" comparte con ComingSoon.

"También le queremos dar una importancia clave a cosas como los colores. Cada personaje tiene uno, para que dé la sensación de que están dibujados, y se nota también en el vestuario y en el diseño de producción. David es verde, Elijah es morado y Kevin es mostaza".



Fuente: Fotogramas