Plummer, un vendedor de droga a los 88

Imponente y majestuoso en su juventud, Christopher Plummer se ha convertido en una fuerza aún más poderosa con los años.





A sus 88, Plummer pasó a ser el actor de mayor edad nominado a un Oscar en enero (por su interpretación de J. Paul Getty en "All the Money in the World"), seis años después de haber impuesto una marca como el actor de mayor edad en ganar el premio (por su papel de un hombre que sale del armario en "Beginners", a los 75 años).





En su más reciente cinta, "Boundaries" de Shana Feste, Plummer interpreta al padre distanciado de una madre soltera (Vera Fermiga) dedicado a la venta de marihuana.





La película, que se estrena el 22 de junio, es un viaje semiautobiográfico de Feste sobre su propia familia jocosamente imperfecta.





"Me encanta interpretar a ese viejo abuelo", dijo Plummer con deleite sobre el jugoso papel.