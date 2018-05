Planeta Recreo conquista Latinoamérica

Quién hubiera dicho hace seis años que Planeta Recreo, el planeta imaginario en el que viven María, Soqui y Teo, se convertiría en uno de los programas infantiles más vistos de Mendoza y el país y que incluso trascendería las fronteras para llegar a la pantalla televisiva de miles de hogares latinoamericanos.





Es que el divertido programa educativo que cuenta con la conducción de María Coria, la co-conducción de Soqui y la participación especial de Teo podrá verse en la famosa señal de televisión guatemalteca Guatevisión desde este 2 de junio a las 8, abriendo la franja de programación infantil del canal y ofreciendo la posibilidad de ser vista por planeteros argentinos todos los días a las 11, horario de Argentina, por su señal online.





Como si fuera poco, se emitirá también en Ecuador , Honduras, El Salvador y Perú por la señales satelitales de DirecTV y SKY, llegando de esta forma a gran parte de Latinoamérica





Además, Planeta Recreo traspasó la pantalla chica y es todo un éxito sobre los escenarios. Con sus canciones y letras originales y transmitiendo en cada presentación la importancia del respeto, la amistad, la responsabilidad, la dignidad por el trabajo, el amor, al arte , la cultura y el cuidado del medio ambiente, las obras de teatro Planeta Recreo y la Estrella de los tres Deseos y Buscando a Teo ya llevan más de 180.00 espectadores en toda sus giras y se incorporarán muchos más durante las giras programadas para este año.





Para seguir sumando éxitos, el programa que todos los días, a las 18, por El Siete busca enseñar a los más pequeños, de una manera entretenida y lúdica, temáticas como el arte, la ciencia, la ecología, la música, la historia, la cultura, entre otros, llegaría también a la pantalla grande con Planeta Recreo, un viaje sin final, película cuyo guión cinematográfico está en vías de producción.





Con todos estos proyectos en camino, dialogamos con María Coria conductora del ciclo, para conocer más acerca de Planeta, su expansión, los proyectos y además su opinión acerca del público infantil.





–¿Cómo surgió Planeta Recreo?

–Planeta nace en San Luis de la mano de Hernán Figueroa que era uno de los productores de Mirtha Legrand. No sé que me vió (ríe) pero quiso que hiciéramos un infantil diferente a lo que se venía haciendo hasta el momento como Panam u otros formatos. Me eligió como conductora algo totalmente nuevo para mí porque siempre había estado detrás de cámara como productora o a veces como notera pero nunca en la conducción. Sin embargo hicimos un piloto, gustó mucho, nos quedamos dos años en San Luis y finalmente llegamos a la TV mendocina. Aquí estuvimos en otro canal hasta el año pasado que nos pasamos a Grupo América y ahora desembarcamos en Guatemala.





–¿Por qué el público, tanto infantil como adulto, los ha elegido durante estos seis años?

–Creo que es porque Planeta Recreo se sale del parámetro infantil. Lo ve del más chico al más grande porque si bien la temática, los colores, las canciones van a encantar a los chicos, los guiones también están escritos para los padres, entonces ahí comparten. Otro elemento son las canciones que no son los típicos temas infantiles sino que abordan diferentes cosas hablamos de la ecología, el deporte, de los sueños, hay mucho corazón y esfuerzo detrás. También nos pasa en el teatro, aquel es el momento que más esperamos para ver como reacciona el público, para tener un feedback inmediato, y lo sorprendente es que no solo los chicos participan y cantan sino que las madres y padres son los que más se saben los temas. Por eso siempre digo que es un conjunto de cosas que hacen que Planeta Recreo sea lo que es y que sea recibido por todos a pesar de las diferencias etarias. Además el impresionante trabajo que hay detrás, somos un gran equipo de soñadores que hacen que Planeta Recreo siempre vaya para adelante





–Habiendo tanta oferta en Internet y con el desembarco de plataformas como Netflix, ¿cómo hacen para competir?

–Yo creo que Planeta puede tranquilamente competir con alguna serie de Netflix. Por sus temáticas, es diferente, yo incluso no soy la típica conductora infantil. Por eso, y por todas las anteriores razones ,es que llegamos a Guatemala. Los productores han visto que el formato puede funcionar allá, y también en otros lugares porque es un programa neutro, universal, es más gracias a una voluntaria que trabaja en África Planeta llegó hasta Tanzania.





–¿El público infantil de hoy es el mismo que cuando comenzaron?

–No, ahora es mucho más exigente, mucho más tecnológico. Es impresionante lo que los chicos hacen con los celulares. Ahora vienen súper estimulados con lo tecnológico pero por ahí con otras cosas no tanto y eso es lo que les da Recreo, los estimula en la cultura, el arte, el deporte siempre buscándole la vuelta. Es decir cada programa aborda una temática particular a través de diferentes personajes. No es por exagerar pero debo llevar más de 800 personajes en lo que va el programa pero esa es justamente la forma de atraparlos, le buscamos la vuelta para hacerlo bien dinámico y didáctico. Por eso digo que es un humor infantil pero también apuntado a los grandes, ellos van a poder entender el doble sentido.





–¿Cuáles son los proyectos para este año?

–Obviamente seguir con la gira Planetero. Aún no tenemos las fechas pero puede que sea aquí y también en Guatemala y además seguir saliendo todos los días, a las 18, por El Siete, por supuesto.





–¿Y en cuanto al cine, qué podes adelantarnos?

–Ojalá que se dé. Planeta Recreo ha colmado y sigue colmando todas las expectativas que había soñado. Siempre me sorprende por eso siempre estoy con los abrazos abiertos esperando a ver qué es lo que viene





–Televisión, teatro, tal vez cine, ¿hay algo que te quede por cumplir con Planeta Recreo?

–Sí, girar, girar y girar. Recorrer el mundo con Planeta.