Pintadas y serias amenazas contra el show que dará Ozuna en Rosario

"Ozuna acá no toca", fueron las pintadas que amanecieron en el ingreso al predio del Hipódromo donde el cantante de reggaetón puertorriqueño se presentará el próximo 16 de marzo.





El atentado quedó registrado en las cámaras de seguridad de avenida Dante Alighieri donde se vio que desde un Renault Megane se bajaron dos sujetos que ejecutaron las pintadas y arrojaron un bidón prendido con una mecha que alertó a la seguridad del Hipódromo.





En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, el encargado del servicio de seguridad, Diego Seven, relató lo sucedido a las 2 de la mañana: "A través de las cámaras se chequeó que el hecho no pasara a mayores, se ve a dos personas en auto blanco -no se pueden identificar- que primero escribieron una leyenda y luego arrojaron una botella de vidrio con una mecha".





"El predio ferial del Hipódromo tiene desde hace tres años una propuesta de eventos y ferias que va creciendo. El año pasado hubo ocho, el anterior cuatro, en lo que va de este año ya son doce. Lo que ocurrió es un hecho aislado y nunca nos había pasado", aclaró.





La denuncia quedó asentada en la comisaría 4ª, mientras que desde la producción del espectáculo aseguraron que no hay cambios respecto a la presentación de Ozuna en Rosario.