"Pino" Solanas vuelve a la Berlinale con "Viaje a los pueblos fumigados"

El cineasta y senador Fernando "Pino" Solanas regresará este año al Festival Internacional de Cine de Berlín, donde en 2004 recibió el Oso de Oro a su trayectoria, con su nuevo documental, "Viaje a los pueblos fumigados", que se exhibirá en la sección Especial del certamen alemán.





"Viaje a los pueblos fumigados" refiere a la contaminación y los daños a la salud que causan las fumigaciones con agrotóxicos.





Así lo confirmaron fuentes de la organización de esta 68va. edición de la Berlinale, que se realizará entre el 15 y el 25 de febrero próximo, con la participación de otros filmes argentinos como "La omisión", ópera prima de Sebastián Schjaer, y "Malambo, el hombre bueno", de Santiago Loza, ambos en la sección Panorama, y "El día que resistía", de Alessia Chiesa, que competirá en la sección Generation.





A esos filmes se sumará el cortometraje "T.R.A.P.", del músico y cineasta experimental Manque La Banca, que fue seleccionado para concursar por el Oso de Oro en la Competencia Oficial de Cortometrajes.





La nueva película de Solanas, que en 2004 se convirtió en el primer cineasta latinoamericano en ser reconocido con el Oso de Oro Honorífico, es una investigación que refleja los estragos generados por la fumigación y la contaminación por agrotóxicos en distintas zonas rurales de la Argentina, y denuncia la ineficacia de las autoridades para enfrentar el problema.





En su anterior visita a Berlín, además de recibir el homenaje al conjunto de su carrera, Solanas presentó su documental "Memoria del saqueo", otro filme comprometido con la realidad, donde recorría la historia reciente de Argentina, desde el final de la dictadura, en 1983, hasta la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.





Los organizadores anunciaron también las películas que competirán por el Oso de Oro de la sección oficial del certamen, entre las cuales figura "Las herederas", del paraguayo Marcelo Martinessi, una coproducción entre Paraguay, Alemania Uruguay , Noruega, Brasil y Francia que relata la historia de una mujer de buena posición social, que pese a haber heredado una buena cantidad de dinero, se da cuenta de que éste se le acaba a los 60 años y, con ello, su nivel de vida.





Otra de las películas que competirán por el Oso de Oro será la estadounidense "Damsel", protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por David y Nathan Zellner, que narra el viaje de un hombre de negocios en el oeste para unirse con su prometida en las montañas.





Junto con estas dos películas se podrán ver también "Tres días en Quiberon", de la directora nacida en Berlín Emily Atef, "Black 47", del irlandés Lance Daly (fuera de concurso), la iraní "Khook", el documental "El dorado", del suizo Markus Imhoof (fuera de concurso), la francesa "La prière", la sueca "The Real Estate", del sueco Mans Mansson, "Touch Me Not", de la rumana Adina Pintilie, y "Transit", del alemán Christian Petzold.





Las diez películas de la sección de competición dadas a conocer hoy se suman a las ocho presentadas ya a mediados de diciembre por los organizadores, entre las que se encontraban por ejemplo "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", del director estadounidense Gus Van Sant, y "Eva", dirigida por el francés Benoît Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert.