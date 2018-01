Peter Jackson prepara una película en 3D para conmemorar la I Guerra Mundial

El cineasta neozelandés Peter Jackson prepara una película en 3D para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, como parte de una serie de celebraciones en el Reino Unido en las que también participa el director Danny Boyle, informó hoy la organización 14-18 NOW.



La entidad, que toma su nombre de las fechas del conflicto, iniciado el 28 de julio de 1914 y que terminó con el armisticio del 11 de noviembre de 1918, reveló los eventos previstos para este año, que culminarán un programa lanzado en 2014 en el que han colaborado 200 artistas de 35 países, con obras expuestas en 160 localidades del territorio británico.



En 2018, el galardonado Jackson, creador de la trilogía cinematográfica de "El Señor de los Anillos", presentará una película en tres dimensiones sobre la Gran Guerra elaborada con material de archivo cedido por el Museo Imperial de la Guerra, que ha sido actualizado con la tecnología moderna.



"Los resultados que hemos obtenido son increíbles. Más de lo que jamás hubiera imaginado", ha declarado el director.



La cinta, que combinará las imágenes, coloreadas a mano, con material de audio de la cadena pública BBC, "no es una película típica" de la Primera Guerra Mundial, señala.



"Los rostros de los hombres saltan sobre el espectador. Son las caras, la gente, lo que cobra vida en este filme", explicó.



Además de esta cinta, se preparan multitud de actos en todos los géneros y formatos que tendrán lugar entre marzo y noviembre, que acabarán con un evento creado por Danny Boyle, artífice de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2012, cuyos detalles no se han revelado.



Entre los acontecimientos previstos, destaca también "Procesiones", en el que multitud de mujeres marcharán con pancartas desde varios puntos del país para conmemorar los cien años de la ley que autorizó por primera vez el voto femenino.



También se desvelará en la plaza del Parlamento de Londres una estatua a la sufragista Millicent Fawcett, realizada por la artista Gillian Wearing, mientras que William Kentridge expondrá en la Tate Modern una obra sobre los porteadores africanos que participaron en la I Guerra Mundial.



Heiner Goebbels presentará una nueva composición musical y Duke Riley pondrá en escena la "performance" "Fly By Night", que recuerda el papel de las palomas como mensajeras en el conflicto, entre otras obras musicales, literarias y de teatro y danza.