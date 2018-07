Con el rodaje ya terminado, los actores de 'Juego de Tronos' van poco a poco diciendo adiós a sus personajes y rehaciendo su vida más allá de Poniente. El final está más cerca que nunca y el año que viene será el último en que veremos a Jon Snow, Daenerys de la Tormenta o a Tyrion Lannister, entre otros.

Pero que sea el fin para estas familias reales - no sabemos si literalmente o los guionistas nos tiene un bonito final de cuento de hadas preparado, aunque lo dudo - no quiere decir que la desaparición de sus actores vaya aparejada al final de esta legendaria serie. Algunos ya se han puesto manos a la obra en sus nuevos papeles, como es el caso de Peter Dinklage, quien ya ha escogido el que será su próximo papel: 'Rumpelstiltskin'.

Se trata de una apuesta de Sony cuyo guion está ya en manos de Patrick Ness, y que, según Variety, ya ha acordado con Dinklage que el papel protagonista de este clásico de los Hermanos Grimm sea para él.

Aunque se desconoce la trama de la producción, en caso de girar en torno al personaje clásico de los cuentos, Dinklage dará vida a la criatura que ayuda a una joven que ha sido encerrada en una torre después de que su padre afirmase ante el rey que podía transformar la paja en oro. Obligada a obrar el milagro bajo pena de muerte este personaje le ofrece sus poderes mágicos siempre a cambio de algo, el hijo de ella incluido. Y eh voilà, el milagro se hace realidad, y Rumpelstiltskin aparece para pedir lo que es suyo.



En el cuento original

Pero más allá de esta historia clásica del siglo XIX, la figura de Rumpelstiltskin ha aparecido más veces en pantalla en los últimos años, siendo su aparición principal como el villano de 'Once Upon a time', con Robert Carlyle interpretando al antagonista de todas las historias de cuentos posibles. ¿Será la película de Sony una adaptación fiel o un personaje adaptado a los nuevos tiempos? Habrá que esperar para saberlo. 'Rumpelstiltskin' todavía estaría en una primera fase de desarrollo y, por lo visto, no se estrenaría hasta pasado el final de emisión de 'Juego de Tronos'. Solo se ha confirmado la presencia del actor por el momento.



Igualmente, no será esta la primera vez que veamos aparecer a Dinklage en pantalla fuera de su traje de Tyrion. Ya lo hemos visto camearse con los Vengadores en 'Infinity War' y en otros filmes.





Fuente: Fotogramas