Perdida: Luisana Lopilato es una mujer policía

Rebelde Way, al que siguieron otros éxitos, en especial Casados con hijos y media docena de largometrajes, es ahora una policía obsesionada con un caso que la toca muy de cerca en Perdida, de Alejandro Montiel, un thriller que llega a las pantallas. Luisana Lopilato, formada desde adolescente en la TV cuando trabajaba en





En la trama de Perdida, Lopilato interpreta a Pipa, una joven policía empeñada en desentrañar el enigma que encierra la desaparición de una amiga de su juventud durante un viaje de egresados en el sur argentino, una trama que no da respiro y al mismo tiempo revela nuevos misterios, cómo ocurrió y se convirtió en un caso internacional, con toda la violencia que esto puede suponer.





Perdida fue tomada de Cordelia, un relato escrito por la periodista de policiales Florencia Etcheves, para la que Montiel recurrió además de Lopilato a la actriz española Amaia Salamanca, recordada por sus participaciones en series como Sin tetas no hay paraíso, Velvet y Amor en tiempos de guerra, así como al peruano Nicolás Furtado, La trama defue tomada de Cordelia, un relato escrito por la periodista de policiales Florencia Etcheves, para la que Montiel recurrió además de Lopilato a la actriz española Amaia Salamanca, recordada por sus participaciones en series como Sin tetas no hay paraíso, Velvet y Amor en tiempos de guerra, así como al peruano Nicolás Furtado, Oriana Sabatini , Julián Serrano y María Onetto.





Tres meses antes del nacimiento de su tercer hijo –será una niña–, fruto de su matrimonio con el cantante canadiense Michael Bublé , Lopilato habló acerca de cómo vive este momento de embarazo y del estreno, de su personaje y de como el cine es un trabajo con grandes equipos.





–Tanto vos cómo Michael tienen trabajos muy intensos... Quizás eso facilite el hecho de tener que aceptar ausencias, ¿no?

–En realidad no. En nuestro caso, cuando uno trabaja el otro no lo hace, así nos podemos acompañar como familia. Cuando trabajo él está conmigo haciéndome el aguante, y cuando él trabaja me voy a verlo allá, porque, si no, una familia no se puede mantener. Si no te ves, no estás.





–Al menos cuando acá es verano allá es invierno, y en invierno al revés...

–Siempre trato de guardarme los veranitos, si se puede...





–¿Cómo aparece esta película en tu carrera, con un papel que implica escenas de acción?

–Me gustó la idea de una mujer policía que se compromete con la causa, que se compromete con su trabajo, una mujer luchadora, perseverante, que justifica el "nunca dejes de buscar", que se mete en esta profesión siempre pensando que en algún momento iba a encontrar a su amiga, y al mismo tiempo se mete en la trata de personas. Me gustó que el personaje esté preparado para la acción, que sepa de defensa personal, que sepa de armas.





–Pasaste de una película de época, escrita por Silvina Ocampo, a un policial que transcurre en Puerto Madero...

–Fue muy bueno pegar este salto, y muy linda la preparación y entrenamiento, trabajé con FX, con la gente de la Policía Federal que me ayudó en cuanto al manejo de armas.





–¿Cómo ves el tema de la trata en este momento tan especial para las mujeres en todo el mundo?

–Es un tema terrible, difícil ponerte en la piel de esas mujeres o de esas madres que buscan. Soy mujer y madre, y creo que en esas circunstancias no se puede estar ni un segundo afuera del tema.





–¿Cómo definirías a Pipa, el personaje central de "Perdida"?

–Es una mujer luchadora, comprometida con su trabajo, a la que realmente le gusta lo que hace y lucha por hacer justicia. Ella no se va a detener hasta lograr su meta. Tendría que haber muchas mujeres como ella.





–¿Te gustaría volver a interpretar personajes de esa intensidad?

–Cuando te entregan un libro, en mi cabeza no está saber qué voy a hacer. Tampoco tengo ahora una propuesta concreta. Lo lindo de cuando te llega un guión es leer esa historia, estudiarla, saber si te llama la atención o no. A veces te podés equivocar, como en todo. Y después corrés el riesgo de que te digan "por qué elegiste esto".





–¿Cómo viviste la experiencia de trabajar con una actriz española que tiene tu misma edad y una carrera parecida a la tuya pero en España?

–Bien, muy bien. Es bueno compartir proyectos con gente de otros países y tener otras experiencias. Ella es una gran actriz y eso se ve en la peli. La verdad es que no estamos tanto tiempo juntas en la película, aunque la busco todo el tiempo. Fue una linda experiencia. Es muy lindo cuando trabajás en una coproducción porque tenés la posibilidad de intercambiar experiencias





–¿Alguna vez imaginaste que podías interpretar a una mujer policía?

–Jamás, jamás, jamás, pero como actriz te imaginás todos los personajes. En algún momento practiqué esgrima para una tira con piratas... a fin de cuentas soy actriz. Me gusta prepararme, interpretar cualquier tipo de papel que sea creíble. Lleva mucho trabajo hacer una película que después la gente o la crítica puede descalificar rápidamente. Hay mucha gente trabajando detrás de cámaras, productores y técnicos preocupados, todo el tiempo pensando en la película, en cada detalle. Siempre hay que darle una oportunidad porque algo lindo tiene que tener si hubo gente trabajando y poniéndole ahí toda la energía para que los detalles salgan bien.





–En tres meses abrís un paréntesis laboral...

–Estoy de seis meses y medio. Sí, va a ver un ratito largo sin mí. Se viene el tiempo de acompañarlo a Michael.